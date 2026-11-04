Siber saldırılarda sınır tanınmıyor! Saldırının son yapıldığı yer cana kast adeta

Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerinin siber saldırıyla fırına dönüştürülmesinin ardından saldırılar devam ediyor. Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildi.

BU KEZ KAN DEPOLARI FIRINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı. Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi hızlı bir şekilde fark etti.

FAİLLER ARANIYOR

Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

MARKETLERİN SOĞUTUCU AYARLARIYLA OYNANMIŞTI

Öte yandan 12 Ekim'de Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin dondurucu ve soğutucu dolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.