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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:55

Kripto borsası Binance'a siber saldırının arkasında kim olduğunu FBI açıkladı

Kripto para borsası Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalınması hakkında ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) açıklama geldi. FBI, bu olayın arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu belirtti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kripto borsası Binance'a siber saldırının arkasında kim olduğunu FBI açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:55

ABD Federal Soruşturma Bürosu (), 'yi, kripto para borsası 'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçladı. FBI'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki hırsızlığın arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunun değerlendirildiği ve söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen bir oluşumla bağlantılı olduğu bildirildi.

ÇALINAN VARLIKLAR ETHEREUM'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Açıklamada, FBI'ın ABD Gizli Servisi ve İç Gelirler Servisinin Ceza Soruşturmaları Birimi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak 'a (ETH) dönüştürdüğünün gözlemlendiği kaydedildi.

Kripto borsası Binance'a siber saldırının arkasında kim olduğunu FBI açıkladı

Çalınan varlıkların, daha sonraki aklama aşamalarına hazırlanmak amacıyla merkeziyetsiz finans platformları ve anlık takas hizmetleri aracılığıyla dönüştürülerek aklanmaya devam edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu hırsızlıkla bağlantılı varlıkları tutan veya geçmişte tutmuş olan ve Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörleri tarafından işletildiği ya da bu kişilerle yakın bağlantılı olduğu belirtilen kripto para adresleri de paylaşıldı.

Kripto borsası Binance'a siber saldırının arkasında kim olduğunu FBI açıkladı

FBI'DAN ÖZEL KURULUŞLARA ÇAĞRI

FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara, TraderTraitor bağlantılı adreslerle gerçekleştirilen veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engelleme çağrısında bulundu.

BINANCE'DA GÜVENLİK İHLALİ

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirket daha sonra yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirmişti.

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#Kuzey Kore
#FBI
#ethereum
#binance
#Tradertraitor
#Dünya
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