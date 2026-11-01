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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:59

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago malikanesindeki bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kripto para borsası Binance'a yönelik siber saldırı, İran ve Ukrayna lideri Zelenskiy ve Brezilya'daki seçimler hakkında konuştu.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:59

ABD Başkanı , Florida eyaletinde bulunan kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

BINANCE'A SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Kripto para borsası ’e yönelik siber saldırının arkasında ’nin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu inceliyoruz. Arkasında Kuzey Kore mi var bilmiyoruz. Ama eğer öyleyse, Kuzey Kore ile bu konuda konuşacağız" dedi.

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

''İRAN ANLAŞMAYI YAPIYOR VE CAYIYOR''

’la devam eden askeri gerilime de değinen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Anlaşma yapmak istiyorlar, bunu göreceğiz" diye konuştu.
Trump, müzakerelerin nasıl gittiği yönündeki soru üzerine, "İyi gidiyor, ancak İran pek güvenilir değil. Anlaşma yapıyorlar ve sonra cayıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

İRAN'DA HEDEF KAZMA DAĞI OLABİLİR

İran’ın donanmasını, hava kuvvetlerini, askeri altyapı ve üretim kapasitesini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, "Nükleer tesislerini de devre dışı bıraktık. Hala icabına bakmamız gereken 1 ya da 2 nükleer tesis var diyebilirim. Ancak bunları 10 dakika içinde halledebiliriz" şeklinde konuştu.

Muhtemel nükleer altyapı hedeflerinden birinin Kazma Dağı olabileceğini aktaran Donald Trump, New York Times gazetesi muhabirinin "Bu hafta içinde İran’a karşı savaşa geri dönülmesini bekliyor musunuz" sorusuna sinirlenerek, "Böyle aptalca bir soruyu neden soruyorsun? Diyelim ki öyle, bunu sana söyler miydim" cevabını verdi.

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

ZELENSKİY G20'YE DAVETLİ Mİ?

Trump’a, Ukrayna Devlet Başkanı ’i 14-15 Aralık tarihlerinde ABD ev sahipliğinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne davet edip etmeyeceği sorusu da yöneltildi. ABD Başkanı, Zelenskiy’i zirveye davet edebileceğini belirterek, "Evet, davet ederim. Bu konuda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar

''BREZİLYA'DA SEÇİMLER REZALETTİ''

Brezilya’da 25 Ekim’de yapılan başkanlık seçimini ikinci turda kaybettikten sonra ABD’nin Miami kentine giden Flavio Bolsonaro ile görüşme planının olup olmadığı sorusuna da cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, "Buluşma planım yok, ama bence ona çok kötü davranıldı. İstediği kadar burada kalabilir. Seçimler tam bir rezaletti" dedi.

Kripto borsası Binance'a saldırı, İran, Zelenskiy, Brezilya... Trump'tan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar
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#Kuzey Kore
#donald trump
#iran
#vladimir zelenskiy
#binance
#Dünya
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