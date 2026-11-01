Fransa'da sarı yeleklilerin protestosuyla sokaklar yeniden karıştı! 500'den fazla kişi gözaltında

Fransa'da hükümet, 17 ve 24 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı gösteriler tekrarlandı. Sarı Yelekliler, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Rennes, Marsilya ve Toulouse gibi birçok kentte gösteri düzenledi.

Sendikaların ve öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hükümetin eğitim ve ekonomi politikaları protesto edildi.

''GENCİZ, KARARLIYIZ, DEVRİMCİYİZ''

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te kent merkezinden uzaktaki Bagnolet Kapısı'nda başladı. Buradan Charenton Kapısı yönüne yürüyen göstericiler, "Genel grev istiyoruz", "Sokaklar bizim" ve "Genciz, kararlıyız, devrimciyiz" sloganları attı.

Ellerinde "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin", "Yaşamak istiyoruz", "Özgürlük" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa da tepki gösterdi.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü.

GAZZE İÇİN DE SOKAĞA İNEN VARDI

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla gösteriye katılan birçok kişi omuzlarında kefiye, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de yürüyüş güzergahı boyunca devriye gezdi.

Öte yandan Paris'te, çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında bir araya gelerek kent sokaklarında yürüdü.

POLİS MÜDAHALESİYLE SOKAKLAR KARIŞTI

Paris'te gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı'nda yoğun kalabalık oluşurken, kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Başkentteki gösteride kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve havai fişek atıldı, olayda bir kolluk kuvveti mensubunun ​​​​​​üniforması alev alırken ayağının ciddi şekilde yandığı bildirildi.

Polis ekipleri, Paris'te farklı sokak ve mahallelere dağılan göstericilerin Bastille Meydanı'na ulaşmasını engellemek için saatlerce peşlerinden koştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes, Marsilya ve Lyon'daki gösterilerde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Rennes'de polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. İki polisin aynı göstericiye copla vurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Lyon'da ise polis, kendisine çeşitli cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Marsilya'da yüzleri maskeli kişiler polislere taş ve cam şişe atarken, kolluk kuvvetleri de biber gazı kullandı.

Söz konusu kentte bazı kişiler izinsiz şekilde bir anaokulu binasına girdi. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucu bu kişiler binadan kaçtı.

MARSİLYA BELEDİYE BAŞKANI PAYAN'DAN MESAJ

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce kişinin Marsilya'da hayat pahalılığına karşı, gençler için daha iyi yaşam koşulları talebiyle sokaklarda yürüdüğünü belirtti.

Payan, "Bazı kişiler Marsilya'daki farklı mahallelerde kargaşa çıkarmak için bu gösterilerden faydalandı." ifadesini kullandı.

Toulouse'da göstericiler izinsiz gösteri düzenlerken polis, eylemi dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

500'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 320 bin kişi katılırken, 511 kişi gözaltına alındı. Sendikalar ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, gösterilerin tamamında ortalığı kırıp döken veya yağmalayan grupların bulunduğunu bildirdi.

FRANSIZ BAKAN: BU BİR ÖLDÜRME GİRİŞİMİ!

Nunez, gösterilerde bazı grupların kolluk kuvvetlerine şiddetli şekilde saldırdığı değerlendirmesinde bulunarak, önlem amacıyla gün içinde ülke genelinde 40 bin kontrol işleminin yapıldığını aktardı.

Bir kolluk kuvveti mensubuna molotofkokteyli fırlatılması hakkında Nunez, "Ben bunu, öldürme girişimi olarak nitelendiriyorum." dedi.

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.