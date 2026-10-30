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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:53

Papa 14. Leo ABD seçimlerinde oy kullanırsa tarihe geçecek

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulundu. Papa, ABD seçimlerinde oy kullanırsa tarihe geçecek.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Papa 14. Leo ABD seçimlerinde oy kullanırsa tarihe geçecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:53

ve Katolik dünyasının ruhani lideri , 'de 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak için harekete geçti. doğumlu Papa, posta yoluyla oy kullanmak için pusula talep etti. 

2025 yılında Katalik Kilisesi'nin başına geçen Papa 14. Leo, ABD doğumlu ilk papa olmasının yanı sıra oy kullanırsa da tarihe geçecek. Papa'nın oyunu kullanması halinde, ABD'deki siyasi seçimlere katılan ilk görevdeki papa olacak. 

ABD vatandaşlığından vazgeçmeyen Papa'nın seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.

Papa 14. Leo ABD seçimlerinde oy kullanırsa tarihe geçecek

PAPA OY PUSULASINI BEKLİYOR

Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Papa'nın oyunu kullanıp kullanmadığı ya da pusulayı postaya verip vermediği henüz bilinmiyor.

Vatikan'da yaşayan Papa'nın oy pusulasının, seçim işlemlerinin tamamlanması için eyaletine ulaştırılması gerekiyor.

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#ABD
#papa 14. leo
#chicago
#ıllinois
#Vatikan
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