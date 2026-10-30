Papa 14. Leo ABD seçimlerinde oy kullanırsa tarihe geçecek

Vatikan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak için harekete geçti. Chicago doğumlu Papa, posta yoluyla oy kullanmak için pusula talep etti.

2025 yılında Katalik Kilisesi'nin başına geçen Papa 14. Leo, ABD doğumlu ilk papa olmasının yanı sıra oy kullanırsa da tarihe geçecek. Papa'nın oyunu kullanması halinde, ABD'deki siyasi seçimlere katılan ilk görevdeki papa olacak.

ABD vatandaşlığından vazgeçmeyen Papa'nın seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.

PAPA OY PUSULASINI BEKLİYOR

Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Papa'nın oyunu kullanıp kullanmadığı ya da pusulayı postaya verip vermediği henüz bilinmiyor.

Vatikan'da yaşayan Papa'nın oy pusulasının, seçim işlemlerinin tamamlanması için Illinois eyaletine ulaştırılması gerekiyor.