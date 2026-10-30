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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:25

Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için yeniden barış girişimleri için çabalarken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrupa ülkelerini, ''Rusya'ya karşı söylemleri yumuşatma'' çağrısı yaptığı öne sürüldü.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:25

ABD Savunma Bakanlığı'nın (), Avrupa ülkelerini konusunda uyardığı öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters'ın bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya yönelik sert söylemlerin yumuşatılması istendiği iddia edildi. 

Kaynaklar, Avrupalı liderler ve yetkililerin bazı açıklamalarının kıtasal güvenliği zayıflattığını dile getirdi. Kaynaklar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda söylemleri yumuşatmaları istenen ülkeler arasında , ve 'nın da yer aldığını aktardı. 

Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın

''RUSYA FARE GİBİ KÖŞEYE SIKIŞTI'' ÖRNEĞİ

NATO müttefiklerine mesajı ileten yetkililerden birinin Pentagon Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby olduğu öne sürüldü. Kaynaklardan biri, Colby'nin yakın zamanda bir Baltık yetkilisine Ruslara yönelik herhangi bir "kışkırtma" olmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Söz konusu kaynağa göre Colby, Avrupalıların "Rusya'nın bir fare gibi köşeye sıkıştırıldığı" yönündeki ifadelerinin "yararsız bir söylem" olduğunu ifade etti.

Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın

PENTAGON SESSİZ KALDI

Konuyla ilgili yorum istenmesi üzerine Pentagon'dan bir yetkili, "Müttefikler arasındaki özel görüşmeler gizlidir, bu nedenle bu iddialar hakkında yorum yapmayacağız" dedi.

Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Pentagon'un söz konusu uyarısı, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşa müzakere yoluyla son verilmesi çabalarını yeniden başlattığı bir dönemde geldi.

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ETİKETLER
#rusya
#pentagon
#Estonya
#litvanya
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