Trump yeniden barış için kolları sıvamışken Pentagon'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya'ya söylemleri yumuşatın

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İstanbul
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Avrupa ülkelerini Rusya konusunda uyardığı öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters'ın bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya yönelik sert söylemlerin yumuşatılması istendiği iddia edildi.
Kaynaklar, Avrupalı liderler ve yetkililerin bazı açıklamalarının kıtasal güvenliği zayıflattığını dile getirdi. Kaynaklar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda söylemleri yumuşatmaları istenen ülkeler arasında Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da yer aldığını aktardı.
NATO müttefiklerine mesajı ileten yetkililerden birinin Pentagon Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby olduğu öne sürüldü. Kaynaklardan biri, Colby'nin yakın zamanda bir Baltık yetkilisine Ruslara yönelik herhangi bir "kışkırtma" olmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Söz konusu kaynağa göre Colby, Avrupalıların "Rusya'nın bir fare gibi köşeye sıkıştırıldığı" yönündeki ifadelerinin "yararsız bir söylem" olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili yorum istenmesi üzerine Pentagon'dan bir yetkili, "Müttefikler arasındaki özel görüşmeler gizlidir, bu nedenle bu iddialar hakkında yorum yapmayacağız" dedi.
Pentagon'un söz konusu uyarısı, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşa müzakere yoluyla son verilmesi çabalarını yeniden başlattığı bir dönemde geldi.