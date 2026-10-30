Trump, gazetecinin sorusuna sinirlendi, kilosunu diline doladı: Hastasın, berbat gözüküyorsun

ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin ''Kansas'a gitmemenizin seyahat etmekten yorulmanızla bir ilgisi var mı?'' sorusuna sinirlendi. Trump, "Böyle bir soru sorduğun için hastasın. Sen hastasın. Hangi kuruluştansın?" cevabını verdi. Gazetecinin Reuters muhabiri olduğunu söylemesi üzerine Trump, "Sen hasta bir adamsın. Bu arada Reuters da berbat" ifadelerini kullandı. Gazetecinin, "Sadece iyi olduğunuzdan emin olmak istiyoruz" demesi üzerine Trump'ın tepkisi daha da sertleşti. Trump, "Şu adama bakın. Hiç formda değil. İki haftadır beni takip ediyorsun. Kendimi mükemmel hissediyorum. İğrençsin. Kendine çeki düzen ver. Berbat görünüyorsun." diyerek gazetecinin kilosuyla alay etti.