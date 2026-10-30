Siyasette son dönemde artan milletvekili ve belediye başkanlarının transferiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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HABERİN ÖZETİ Mansur Yavaş AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği temasların ardından gündeme gelen AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Mansur Yavaş, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Görüşmelerin ardından ortaya atılan AK Parti'ye transfer iddialarına Yavaş, "Su-i misaller misal olmaz. Herkes anlayacaktır" diyerek yanıt verdi. 29 Ekim kutlamalarında konuşan Yavaş, makamların geçici, ilkelerin kalıcı olduğunu belirterek millete verilen söze sadık kalınacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan sonra gündemdeki son isim CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Geçen ay Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş, önceki gün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Bakan Kurum'un "Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptığı görüşme sonrası Mansur Yavaş ise kendisini kabul ettiği için Murat Kurum'a teşekkür etmişti.

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Yaşanan görüşme trafiğinin ardından Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçebileceği iddiaları gündem oldu.

Bakan Kurum ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları sorulan Mansur Yavaş, transfer iddialarına cevap verdi. Medyascope'un haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "Siz bu soruyu sormayacaktınız ama ben cevabını vereyim. Su-i misaller misal olmaz. Herkes anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, böylece daha önceki transferlerin kendisi için örnek olmayacağını belirterek iddiaları yalanlamış oldu.

29 EKİM KONUŞMASINDA DA ALTINI ÇİZDİ

Öte yandan Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği mesajlar dikkat çekti. Kendisine oy veren seçmenlere sadık kalacağını vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

"Demokrasi milletin iradesine saygı, siyaset ise verilen söze sadakat demektir. Mansur Yavaş'ın durumu da nettir. Makamlar geçici, ilkeler kalıcıdır. Millete verdiğimiz söze sonuna kadar sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü benim için asıl olan makam değil, milletin güvenidir.

Kıymetli Ankaralılar, sevgili gençler, bizim yolumuz bellidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet olduğu yoldur. Bizim yolumuz adaletin, liyakatin, eşitliğin ve millet iradesinin yoludur. Ne mutlu Türk'üm diyene."