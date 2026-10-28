Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum ve Mansur Yavaş görüştü: Ortak akıl vurgusu dikkat çekti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlığında kabul ederek Başkent'in ihtiyaçlarını, şehircilik çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları görüştü. Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşmede Başkent'in ihtiyaçları ele alındı. Şehircilik alanındaki çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki döneme ilişkin konular görüşüldü. Bakan Kurum, ortak akılla çalışmaya ve hemşehrilerin hayatına değer katacak adımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmeye ilişkin bir paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik.Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik.

Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

https://x.com/murat_kurum/status/2115387637447954699

YAVAŞ: "NAZİK KABULLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mansur Yavaş ise paylaşımında şunları aktardı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."

https://x.com/mansuryavas06/status/2115389763582660633