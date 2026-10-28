Fon Koordinasyon Kurulu toplandı: Tasfiyedeki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim Cuma günü başlıyor

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında yapılan Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının hukuki ve mali takvimi ele alınarak, olağanüstü tasfiyedeki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlatılması kararlaştırıldı.