Fon Koordinasyon Kurulu toplandı: Tasfiyedeki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim Cuma günü başlıyor
Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda olağanüstü tasfiyedeki yatırım fonları için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlatılacağı bildirildi. Süreç kapsamında bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirilirken, MASAK ve adlî mercilerin yurt dışı bağlantılı şüpheli işlem incelemelerinin sürdüğü açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı başkanlığında gerçekleştirilen Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının hukuki ve mali takvimi ele alındı.
HABERİN ÖZETİ
Fon Koordinasyon Kurulu toplandı: Tasfiyedeki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim Cuma günü başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı başkanlığında yapılan Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının hukuki ve mali takvimi ele alınarak, olağanüstü tasfiyedeki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlatılması kararlaştırıldı.
7596 sayılı Kanun ve SPK kararları doğrultusunda olağanüstü tasfiyedeki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlatılması kararlaştırıldı.
SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine başlanan 31 fondan 27'sinin işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı ve bu fonlara 26.152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme yapıldı.
Tasfiye sürecinin başından bu yana tasfiye aşamasındaki toplam fon sayısı 131'den 38'e düşürüldü.
Toplam 71.899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.
7596 sayılı Kanun 22.10.2026 tarihli olup, 27.10.2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Benzer sorunların tekrarlanmaması için yapısal reformları içerecek yeni bir Kanun Teklifi taslağının teknik hazırlıkları hızlandırıldı.
7596 sayılı Kanun ve SPK kararları doğrultusunda, kapsama giren olağanüstü tasfiyedeki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlatılması kararlaştırıldı.
TASFİYE SÜRECİ VE ÖDEME PARAMETRELERİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili idari kurumlarca yürütülen operasyonel süreçteki son veriler şu şekildedir:
Hedef Portföy Fonları Durumu: SPK’nın 15 Ekim 2026 tarihli kararı uyarınca tasfiyesine başlanan 31 fondan 27’sinin işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı.
Hedef Portföy Ödemeleri: Toplam 26.152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme yapıldı; gruptaki kalan 4 fonun tasfiye süreci devam ediyor.
Genel Tasfiye Bilançosu: Sürecin başından bu yana tasfiye aşamasındaki toplam fon sayısı 131’den 38’e düşürüldü.
Toplam Gerçekleşen Ödeme: Toplam 71.899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.
MEVZUAT ÇERÇEVESİ VE ADLİ İNCELEME SÜRECİ
Tasfiye ve ödeme sürecini hukuki zemine oturtan adımlar ile adli takibat aksiyonları:
7596 Sayılı Kanun ve SPK Kararı: 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" 27.10.2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SPK’nın 76/1903 sayılı kararıyla ödeme usul ve esasları netleştirildi.
İadeler ve Varlık Takibi: Tasfiye süreçlerinden elde edilen tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdindeki hesaplara iadesi sürdürülüyor.
MASAK ve Yurt Dışı Soruşturmaları: MASAK; şüpheli işlemler, manipülasyon iddiaları, ilgili şirketler ve fonların gerçek faydalanıcılarına (beneficial owners) yönelik yurt dışı bağlantılı incelemelerini sürdürüyor.
İLK ARA ÖDEME TAKVİMİ VE YAPI-MEVZUAT HEDEFLERİ
Kurul kararı kapsamında öne çıkan takvim ve yasal düzenleme takvimi:
İlk Ara Ödeme Tarihi: Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor.
Yeni Kanun Teklifi Hazırlığı: Benzer sorunların tekrarlanmaması adına yapısal reformları içerecek yeni bir Kanun Teklifi taslağının teknik hazırlıkları hızlandırıldı. Sektör paydaşlarıyla istişare edilecek taslak TBMM takdirine sunulacak.