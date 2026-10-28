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Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:03

Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor: Önce kamu çalışanları kullanacak

Kimlik ve diploma belgelerinin tek bir dijital cüzdanda toplanmasını sağlayacak ulusal dijital kimlik cüzdanı için düğmeye basıldı. Uygulama ilk olarak pilot olarak seçilen bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor: Önce kamu çalışanları kullanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:03

Kimlik ve diploma gibi temel belgeleri tek bir uygulamada toplayacak ulusal dijital kimlik cüzdanı için çalışmalar başlıyor. Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor: Önce kamu çalışanları kullanacak

PROTOTİP ÖNCE ÜNİVERSİTEDE DENENECEK

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

E-DEVLET KAPISI BÜTÜNLEŞİK HİZMETLERLE GÜÇLENECEK

Öte yandan , ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

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#üniversite
#İçişleri Bakanlığı
#e-devlet kapısı
#Siber Güvenlik Başkanlığı
#Ulusal Dijital Kimlik Cüzdanı
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