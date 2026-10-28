Araç verimliliği ve yakıtı cazip geliyor: İşte 2027 için en iyi hibrit SUV otomobiller

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Petrol fiyatlarının yükselmesi otomobil piyasasında yeni seçenekleri gündeme getiriyor. 2027 yılı için en iyi, en verimli ön görülen Hibrit SUV otomobiller araştırıldı. İşte autoblog.com’da yer alan detaylar…
Küresel otomobil piyasası petrol ve dizel fiyatlarının yüksek seviyede olması sebebiyle hareketli dönemlerden geçiyor. Hibrit SUV'lar, sadece benzinle çalışan modellere göre hızla daha popüler hale geliyor. Verimlilik ve tasarruf açısından SUV otomobiller artık ilk plan olarak kayıtlara geçiyor. Araştırmalara göre 2027 için en iyi Hibrit SUV’lar sıralandı.
Hyundai Palisade Hybrid
Hyundai Palisade Hybrid, en verimli, en büyük veya en ucuz hibrit SUV olmayabilir ancak tüm bu özellikler arasında denge kurmayı başarıyor.
Standart V6 modeli oldukça fazla yakıt tüketiyor ve biraz hantal olsa da Palisade Hybrid bu sorunların ikisini de tek seferde çözüyor. 2,5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motoru ve elektrik motoru birlikte 329 beygir gücü ve 339 lb-ft tork üretiyor. Akıcı altı vitesli otomatik şanzıman, hibrit sistemle iyi bir uyum sağlıyor. Palisade Hybrid, kalkışta hızlı tepki veriyor ve sessiz kalıyor.
Palisade, hem sürüş konforu hem de üç koltuk sırasının da ne kadar rahat olduğu açısından, piyasadaki en konforlu üç sıralı SUV'lardan biri.
Palisade Hybrid Pros
Hibrit olmayan V6 modelinden daha hızlı
V6'ya göre çok daha ekonomik.
Üst düzey tasarım
İyi yolcu ve kargo alanı
Palisade Hibrit Dezavantajları
Elektrikli katlanır arka koltuklar güvenlik riski oluşturabilir.
Üst düzey döşemeler pahalıdır.
Sürüş açısından en sportif SUV değil.
İkincilik ödülü 1: Toyota RAV4 Hybrid
Standart RAV4 hibrit modelinde 2,5 litrelik dört silindirli bir motor bulunuyor. Elektrik motoruyla birlikte, önden çekişli versiyonda 226 beygir, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise 236 beygir güç üretiyor. Ayrıca, standart dört tekerlekten çekişli ve 324 beygir gücünde bir şarj edilebilir hibrit versiyonu da mevcut.
Yakıt verimliliği olağanüstü. Önden çekişli standart model, şehir içi/şehir dışı/karma kullanımda 47/40/43 mpg yakıt tüketimi ve tam depo ile 624 mil menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli RAV4'ün bu değerleri 46/39/42 mpg'ye kadar çıkıyor.
RAV4 Hybrid'in Artıları
Standart hibrit güç aktarma sistemi oldukça verimlidir. RAV4 PHEV, yüksek performanslı bir araç.
Geniş yolcu ve kargo alanı
Kompakt hibrit rakiplerine göre rekabetçi fiyatlı.
Birçok standart ve opsiyonel özellik
RAV4 Hibrit Dezavantajları
Bazı donanım seviyelerinde kabin biraz kasvetli görünüyor.
Dört silindirli motor en sessiz motor değil.
CR-V'nin sürüşü daha keyifli.
İkincilik ödülü sahibi: Kia Sportage Hybrid
RAV4 kadar ekonomik olan Kia Sportage Hybrid, daha düşük bir fiyata daha fazla standart güç sunarken, segmente bazı tasarım şıklıkları da getiriyor. 2026 model yılı için makyajlanan Sportage Hybrid, yeni bir ön ızgara ve güncellenmiş farlara sahip. İç mekânı da aynı derecede şık; RAV4 veya CR-V'ye göre daha ilgi çekici şekillere sahip.
Bu Sportage, 1.6 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motorla geliyor. Hibrit sistem, toplamda 232 beygir gücü ve 271 lb-ft tork üretiyor. RAV4'ün aksine, geleneksel altı vitesli otomatik şanzımana sahip; belirgin vites geçiş noktaları daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor ve motor gürültüsünü azaltmaya yardımcı oluyor.
Sportage Hybrid Pros
Yeterli güç, mükemmel verimlilik
Sorunsuz otomatik şanzıman
Yüksek teknoloji ürünü iç mekan
Geniş arka koltuklar ve bagaj
Düşük temel fiyat
Sportage Hybrid Dezavantajları
Hibrit olmayan Sportage'dan daha hızlı, ancak sürüşü hala biraz sıkıcı.
PHEV modeli RAV4 karşısında geride kaldı.
Mansiyon ödülü alanlar:
Kia Telluride Hibrit
Hyundai Tucson Hibrit
Honda CR-V Hibrit
Hyundai Santa Fe Hibrit