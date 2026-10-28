Araç verimliliği ve yakıtı cazip geliyor: İşte 2027 için en iyi hibrit SUV otomobiller

Standart V6 modeli oldukça fazla yakıt tüketiyor ve biraz hantal olsa da Palisade Hybrid bu sorunların ikisini de tek seferde çözüyor. 2,5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motoru ve elektrik motoru birlikte 329 beygir gücü ve 339 lb-ft tork üretiyor. Akıcı altı vitesli otomatik şanzıman, hibrit sistemle iyi bir uyum sağlıyor. Palisade Hybrid, kalkışta hızlı tepki veriyor ve sessiz kalıyor.

Palisade, hem sürüş konforu hem de üç koltuk sırasının da ne kadar rahat olduğu açısından, piyasadaki en konforlu üç sıralı SUV'lardan biri.

