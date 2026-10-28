28 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düştükçe düştü: Fed öncesi fiyatlar çakıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fed faiz kararı öncesinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftalardır düşüş eğiliminde olan altın, 28 Ekim Çarşamba gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim 2026 altın fiyatları...
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 42.580,33₺
Ata Altın Satış: 43.655,19₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.580,49₺
Yarım Altın Satış: 21.117,23₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.487,59₺
Gram Altın Satış: 6.488,50₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.322,50₺
Çeyrek Altın Satış: 10.558,61₺