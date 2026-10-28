28 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düştükçe düştü: Fed öncesi fiyatlar çakıldı

Fed faiz kararı öncesinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftalardır düşüş eğiliminde olan altın, 28 Ekim Çarşamba gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim 2026 altın fiyatları...