Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesindeki tarım arazilerinde zemin hareketleri meydana gelmesi paniğe yol açınca Yozgat Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Çatlaklar oluştu, yer yarıldı: Valilikten vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesindeki tarım arazilerinde meydana gelen zemin hareketleri üzerine Yozgat Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik bir alanı etkilediği ve alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiği değerlendirilmektedir. Muhtemel heyelan riskine karşı çiftçilere dikkatli olmaları, çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Daha önce de gündeme gelen zemin hareketleri sonucunda tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluşmuş, bir elektrik direği bile eğilmişti.

KÖMÜR SAHASINA YAKIN

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim 2026 tarihinde bölgede yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtilerek, zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediği ve alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiğinin değerlendirildiği bildirildi.

ÇİFTÇİLERE KRİTİK UYARI

Muhtemel heyelan riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, bölgede tarım arazisi bulunan çiftçilerin dikkatli olmaları, çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları istendi.

ELEKTRİK DİREĞİ BİLE EĞİLDİ

Baydiğin beldesinde tarım arazisinde meydana gelen derin yarıklar ve çökmeler daha önce de gündeme gelmişti. Tarlasına ekim yapmak için giden çiftçinin fark ettiği zemin hareketleri, dron kamerasıyla görüntülenmişti. Arazideki çatlakların yanı sıra bir elektrik direğinin eğildiği de görülmüştü.

