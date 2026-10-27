Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu için geri sayım başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşin sonuna geldik. Şu anda yoğun bir test süreci devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde nükleer yakıtı yükleyerek fiziki başlangıcını hedefliyoruz ve 2027 yılından itibaren de sistemimizde Akkuyu'nun elektriğini kullanacağız" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, atılan çeşitlendirme adımlarıyla Türkiye'nin şubat döneminden itibaren yaşanan petrol ve arz krizine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Programda özel oturum kapsamında soruları cevaplayan Bakan Bayraktar, "Attığımız adımların neticelerini bugün görüyoruz. Bugün yapacaklarımız da belki bizi önümüzdeki sürece götürecek adımlar. Dolayısıyla Türkiye olarak biz bugüne nasıl geldik. Çok önemli stratejik hamlelerimiz var. O da çeşitlendirme stratejisi. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını çözebilmek için kendi yerli üretim kaynaklarına yöneldi. Bir taraftan da çok önemli çeşitlendirme stratejileri izledi. Bugün Türkiye bir taraftan boru hatlarıyla doğal gazı tedarik ederken bir taraftan güçlü bir gazlaştırma altyapısıyla özellikle Kuzey Amerika kaynaklı enerji bolluğundan istifade etmeye çalışıyor. 2016'dan sonra bizim gazlaştırma kapasitemiz 5 katına çıktı. Onun için Türkiye'ye daha çok enerji gelmeye başladı. Boru gazında oluşabilecek bir kesinti aksamadan etkilenmemek adına bu çeşitlendirmeyi yaptık. Boru hatları yani en önemlilerinden bir tanesi Türk akım boru hattı. Türk akım boru hattı ile 2020'den itibaren biz doğrudan doğal gazımızı alır hale geldik. 2022'de savaş başladığında ve bugüne gelen süreçte çok büyük ihtimalle o boru hattından herhangi bir akış olmayacaktı. Türkiye'ye ve Türkiye'de doğal gaza ciddi bir sıkıntıyı yaşayabilirdi. Ama attığımız bu çeşitlendirme adımlarıyla şu anda Türkiye hamdolsun şubat döneminden itibaren yaşanan büyük krize rağmen, büyük petrol ve arz krizine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Elbette fiyatlardan herkes gibi biz de etkileniyoruz, uyguladığımız destek programlarıyla da vatandaşlarımızı korumaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın arz güvenliğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ PETROLÜNÜ VE DOĞAL GAZINI ARAMASI LAZIM"

Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "2002'den bugüne kadar en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'deki hane halkına doğal gaz götürme hedefi. Bu aralar birinci yerleşim yerlerine ulaşıyoruz. 81 ilde bugün doğal gaz var. Türkiye gibi coğrafyası büyük, zorlu bir coğrafyanın olduğu ülkede hedeflerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla daha çok doğal gaza Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, nüfusu artıyor, ihtiyaçları artıyor, şehirleşme devam ediyor, elektrik talebimiz devam ediyor. Dolayısıyla orada arz güvenliğini tehlikeye ses etmemiz ve artan talebi karşılamamız lazım. Bir başka önemli konu, işte çok yakın bir zamanda COP31 zirvesi Antalya'da Türkiye'nin iklim hedefleri var. 2053'te Cumhurbaşkanımız Türkiye karbon nötr bir ekonomi olacak diye bütün dünyaya ilan etti. 30 yıldan az bir zaman var. Hani daha 30 yıl var rahat olacak bir şey yok. Çünkü karbon nötr bir ekonomi olmak demek bütün bildiğimiz ezberlerin de değişmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu zorluklarla mücadele ederken Türkiye biraz önce ifade ettiğim gibi kendi petrolünü ve doğal gazını araması lazım. Türkiye'de ve dışarıda araması lazım" ifadelerini kullandı.

"100 BİN VARİLLERİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

2027 yılında petrol üretim hedefinin 100 binin üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Türkiye kendi gemileriyle doğal gaz petrol arayan bir ülke haline geldi. Çok güçlü bir filomuz var. Onun için işte şimdi Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan offshore'una ilgi duyuyoruz. Suriye offshore'unda Türkiye var. Somali'de şu anda fiili aramamız var, Libya'da çalışmalarımız devam ediyor. Kendi denizlerimizde de, Karadeniz'de 2020 yılında bulduğumuz doğal gazını en hızlı şekilde üretimi arttırmakla ilgili çalışıyoruz. Daha önce gidilmemiş farklı değerde coğrafyalar var. İşte Gabar'da bugün petrol üretiyoruz, 85 bin varillere geldik. Üretim devam ediyor. Hedefimiz, 2027 yılında üretimi 100 bin varillerin üzerine çıkarmak. İhtiyaç çok büyük. Dolayısıyla daha farklı şeyler yapmamız lazım. Şimdi o farklı şeyler için uğraşıyoruz" dedi.

"2028'DE 550-600 BİN VARİLLERE GİDECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin hedefinin günde 1 milyon varil petrol üretmek olduğunu ifade ederken, bugün itibari ile 300 bin varil petrol ve gaz ürettiklerini belirtti. Bakan Bayraktar, "Kendi karalarında, denizlerinde, mavi vatanında petrol, doğal gaz arayan bir Türkiye. Aramaya devam edeceğiz. Hedefimiz, idealimiz, hayalimiz, Türkiye'nin ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek kaynağı burada bulmak. 300 bin varil petrol ve gaz üretiyoruz. Hedef günde 1 milyon varil çıkartabilmek. Oruç Reis sismik gemimiz Pakistan'a gidiyor. Oradaki sahalarda çalışacak. Ortaklıklar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeni sahalar olabilir, yeni ülkeler olabilir, Afrika da olabilir. Dolayısıyla bunlarla beraber o 1 milyon varil hedefine biz ulaşmak istiyoruz. Sadece yerli değil, milli üretim diyebileceğimiz Türkiye'nin dışarıdaki üretimini de arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2027 YILINDAN İTİBAREN SİSTEMİMİZDE AKKUYU'NUN ELEKTRİĞİNİ KULLANACAĞIZ"

Akkuyu'da işin sonuna gelindiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Nükleer işi o öyle kolay bir iş değil. Bir kere Türkiye'nin olmazsa olmazı bir mesele. Türkiye mutlaka eğer iklim değişikliğiyle mücadele edecekse Türkiye'nin arz güvenliği ve biraz önce bahsettiğimiz o elektrikleşme olacaksa binalardan tarıma, tarımdan ulaştırmaya her alanda sanayiye elektrikleşeceksek bizim mutlaka nükleer enerjiye sahip olmamız lazım. Onun için 2050 hedefi 20 bin MW bir nükleere sahip olabiliyoruz, kapasite kurabiliyoruz. Sinop'ta Trakya'da yapacağımız konvansiyonel büyük ölçekli santraller. 1950'lerde başlayıp kaçırdığımız nükleer çağ trenin küçük modüler reaktörlerde kaçırmayalım istiyoruz. Ona sahip olan Türkiye'deki şirketlerimiz de çalışıyor. Yabancı ortaklarıyla beraber bunu önemsiyoruz. Akkuyu 2018 Nisan ayında başlamış bir inşaat. İşin sonuna geldik. Şu anda yoğun bir test süreci devam ediyor. Hepimizin bildiğinden daha farklı bir alan çünkü nükleerde yüzlerce, binin üzerinde teslimin yapılması lazım ki santral devreye alınsın. Her alanda bir işi devreye alırken testler yapılır ama bu alan nükleer güvenlikten dolayı ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası konvansiyonel anlaşmalardan dolayı çok daha özel bir alan hiçbir şekilde işin şansa bırakılmadığı ve her türlü tedbirin alınarak yürütüldüğü bir alan. Şu anda test aşamasındayız. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Akkuyu fiziki start-up'ını hedefliyoruz. Nükleer yakıtı yükleyerek 2027 yılından itibaren sistemimizde Akkuyu'nun elektriğini kullanacağız" diye konuştu.

"2021-2026 YILLARI ARASINDA TOPLAM ENERJİYE VERDİĞİMİZ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ YAKLAŞIK 75 MİLYAR DOLAR"

Bakan Bayraktar 2021-2026 yılları arasında enerjiye verilen elektrik ve doğalgaz desteklerinin yaklaşık 75 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar, "Dünyada enerji fiyatlarında genel anlamda bir yükseliş trendi var. Vatandaşlarımızı bu fiyatlardan korumakla alakalı çok uzun zamandır uyguladığımız destekler var. Onlara devam ediyoruz. Bir tane çarpıcı rakam sizlerle paylaşayım. 2021-2026 yılları arasında toplam enerjiye verdiğimiz elektrik ve doğalgaz desteği yaklaşık 75 milyar dolar. Şimdi bütçe maratonuna başlıyoruz. Bütçemizde 600 milyar liranın üzerinde yine bir enerji desteği var. Yine hane halkına elektrik ve doğal gaz desteği olarak buna devam edeceğiz. Özellikle şubattaki krizle beraber biliyorsunuz Eşel mobil sistemi ile akaryakıtta maliyet tarafında hazinemiz çok önemli bir vergiden vazgeçti. Bu desteklerle mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı korumaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.