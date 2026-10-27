TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Mevduat getirisinde olanlar fırladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:51
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Bankaların 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel mevduat getiri oranları

Bankaların 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel mevduat getiri oranları belli oldu. 1 milyon TL birikimi olanlara yüzde 44’e varan getiri fırsatı sunulurken, bankaların 32 günlük vadede sağladığı net kazançlar da dikkat çekiyor. İşte banka banka listesi...

2
Akbank – Serbest Plus Hesap

Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.446 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.446 T
 

3
Fibabanka – Kiraz Hesap

Fibabanka – Kiraz Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.039 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.039 TL
- Yeni müşterilere özel.
 

4
Şekerbank – Gece Gündüz Hesap

Şekerbank – Gece Gündüz Hesap
- Faiz oranı: %42,50
- Net kazanç: 23.392 TL
- Vade sonu tutar: 1.023.392 TL
- Vade: 1–32 gün.
 

5
Odea – Günlük Vadeli

Odea – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 24.654 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.654 TL
- Yeni müşterilere özel.
 

6
ON – Günlük Vadeli

ON – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %41,50
- Net kazanç: 25.422 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.422 TL
 

7
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

 Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr oranı: %40,70
- Net kazanç: 29.437 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.437 TL
- 32 günlük dönem için belirtilen kâr payı oranı.

8
Yapı Kredi – Günlük Vadeli

Yapı Kredi – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.810 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.810 TL
- Yeni müşterilere özel.
 

9
Akbank – Vadeli Mevduat

Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38,25
- Net kazanç: 27.665 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.665 TL
- Yeni müşterilere özel.
 

10
Akbank – Vadeli Mevduat

Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
 

11
Şekerbank – Hoş Geldin Faizi

Şekerbank – Hoş Geldin Faizi
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
- Vade: 32–49 gün.
 

12
Odea – Vadeli Mevduat

Odea – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL

13
N Kolay – Kazandıran Bono

N Kolay – Kazandıran Bono
- Faiz oranı: %37
- Günlük kazanç imkânı.
- Birikim aralığı: 1.000–3.000.000 TL.
 

14
Ziraat Dinamik – Vadeli Mevduat

Ziraat Dinamik – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
 

15
Enpara – Vadeli Mevduat

Enpara – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 26.761 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.761 TL
 

16
Hayat Finans – Katılma Hesabı

Hayat Finans – Katılma Hesabı
- Kâr oranı: %36,94
- Net kazanç: 26.718 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.718 TL
 

17
Enpara – Birikim Hesabı

Enpara – Birikim Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 26.361 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.361 TL
 

18
Yapı Kredi – Vadeli Mevduat

Yapı Kredi – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,50
- Net kazanç: 24.230 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.230 TL
 

19
HSBC – Modern Hesap

 HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 31.824 TL
- Vade sonu tutar: 1.031.824 TL
 

20
Garanti BBVA – Vadeli Mevduat

Garanti BBVA – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
- Yeni müşterilere özel %38,50 faiz fırsatı belirtilmiş.
 

21
Ziraat Bankası – Avantajlı Vadeli Hesap

Ziraat Bankası – Avantajlı Vadeli Hesap
- Faiz oranı: %34
- Net kazanç: 24.591 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.591 TL
 

22
ICBC – Vadeli Mevduat

 ICBC – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,50
- Net kazanç: 24.230 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.230 TL
 

23
ICBC – Günlük Vadeli Mevduat

 ICBC – Günlük Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %32,25
- Vade: 1–31 gün.
- Hesap açılış tutarı: 1.000–1.000.000 TL.
 

24
Odea – Altın ve gümüş kampanyası

 Odea – Altın ve gümüş kampanyası
- Yeni müşterilere özel.
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye.
 

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.