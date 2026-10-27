1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Mevduat getirisinde olanlar fırladı

Bankaların 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel mevduat getiri oranları belli oldu. 1 milyon TL birikimi olanlara yüzde 44’e varan getiri fırsatı sunulurken, bankaların 32 günlük vadede sağladığı net kazançlar da dikkat çekiyor. İşte banka banka listesi...