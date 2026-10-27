1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Mevduat getirisinde olanlar fırladı

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İstanbul
Bankaların 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel mevduat getiri oranları belli oldu. 1 milyon TL birikimi olanlara yüzde 44’e varan getiri fırsatı sunulurken, bankaların 32 günlük vadede sağladığı net kazançlar da dikkat çekiyor. İşte banka banka listesi...
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.446 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.446 T
Fibabanka – Kiraz Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.039 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.039 TL
- Yeni müşterilere özel.
Şekerbank – Gece Gündüz Hesap
- Faiz oranı: %42,50
- Net kazanç: 23.392 TL
- Vade sonu tutar: 1.023.392 TL
- Vade: 1–32 gün.
Odea – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 24.654 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.654 TL
- Yeni müşterilere özel.
ON – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %41,50
- Net kazanç: 25.422 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.422 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr oranı: %40,70
- Net kazanç: 29.437 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.437 TL
- 32 günlük dönem için belirtilen kâr payı oranı.
Yapı Kredi – Günlük Vadeli
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.810 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.810 TL
- Yeni müşterilere özel.
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38,25
- Net kazanç: 27.665 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.665 TL
- Yeni müşterilere özel.
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
Şekerbank – Hoş Geldin Faizi
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
- Vade: 32–49 gün.
Odea – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
N Kolay – Kazandıran Bono
- Faiz oranı: %37
- Günlük kazanç imkânı.
- Birikim aralığı: 1.000–3.000.000 TL.
Ziraat Dinamik – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
Enpara – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 26.761 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.761 TL
Hayat Finans – Katılma Hesabı
- Kâr oranı: %36,94
- Net kazanç: 26.718 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.718 TL
Enpara – Birikim Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 26.361 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.361 TL
Yapı Kredi – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,50
- Net kazanç: 24.230 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.230 TL
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 31.824 TL
- Vade sonu tutar: 1.031.824 TL
Garanti BBVA – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.484 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.484 TL
- Yeni müşterilere özel %38,50 faiz fırsatı belirtilmiş.
Ziraat Bankası – Avantajlı Vadeli Hesap
- Faiz oranı: %34
- Net kazanç: 24.591 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.591 TL
ICBC – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,50
- Net kazanç: 24.230 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.230 TL
ICBC – Günlük Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %32,25
- Vade: 1–31 gün.
- Hesap açılış tutarı: 1.000–1.000.000 TL.
Odea – Altın ve gümüş kampanyası
- Yeni müşterilere özel.
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye.