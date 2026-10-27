Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan Şeniz Doğan ve eşi de gözaltında

Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan dahil 27 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR YAPILIYOR

Sabah mesaiye başlamak için belediyeye gelen personel ise içeriye alınmadı. Polis ekiplerinin belediye binasında arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde de belediye binasında polis ekiplerince arama yapılmıştı.