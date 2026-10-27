Bakanlardan Antalya'daki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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İstanbul
Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum işçilerin kaldığı konteyneri yerler bir etti. Feci olay 4 işçi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da fırtına nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Antalya'mızın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum.
Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2114959198022721827
Akın Gürlek ise şu açıklamayı yaptı:
"Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyor, afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."