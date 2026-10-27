Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum işçilerin kaldığı konteyneri yerler bir etti. Feci olay 4 işçi hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Bakanlardan Antalya'daki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan fırtına ve hortum sonucu işçilerin kaldığı konteyner yıkıldı ve 4 işçi hayatını kaybetti. Antalya'nın Kepez ilçesinde fırtına ve hortum etkili oldu. İşçilerin kaldığı konteyner yerle bir oldu. Feci olayda 4 işçi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden 4 vatandaş için rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Bakan Çiftçi, yaralı vatandaşlara acil şifa ve bölgedeki olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da fırtına nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'mızın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum.

Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2114959198022721827

Akın Gürlek ise şu açıklamayı yaptı:

"Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyor, afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

https://x.com/abakingurlek/status/2114962356669202888