Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak ve fırtına Antalya'da hayatı olumsuz etkiledi. Kepez ilçesinde etkili olan hortum, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Konteynerlerin paramparça olduğu olayda çok sayıda işçi hayatını kaybetti.
Olay akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Bölgede ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, konteynerlerin içinde bulunan 2 işçinin olay yerinde, 3 işçinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan bir işçinin ise tedavisi altına alındığı bildirildi.
Ancak Vali Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra, hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesinde bu akşam 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde oluşan bir hücre hortumun buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki 6 işçiyi savurduğunu söyledi.
Vali Şahin, "Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor, teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Vali Hulusi Şahin, "Başka bir noktada hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.
Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu.
Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.