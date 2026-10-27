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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:10

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortum, inşaat işçilerinin kaldığı konteyneri savurdu. Olayda konteynerde kalan 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Hortum nedeniyle bir vincin de devrildiğini açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, hortum bütün site inşaatını tarumar etmiş" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak ve fırtına Antalya'da hayatı olumsuz etkiledi. Kepez ilçesinde etkili olan , inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Konteynerlerin paramparça olduğu olayda çok sayıda işçi hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir şantiyede meydana gelen hortum, 2 konteyneri savurarak 5 işçinin ölümüne ve 1 işçinin yaralanmasına neden oldu.
Hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.
Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 işçi ise hayatını kaybetti.
1 işçinin tedavisi devam ediyor ve durumu iyi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.
Hortum, konteynerlerin yanı sıra bir vinci de devirdi ancak vincin altında can kaybı veya yaralı bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Olay akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı 'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Bölgede ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

4 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, konteynerlerin içinde bulunan 2 işçinin olay yerinde, 3 işçinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan bir işçinin ise tedavisi altına alındığı bildirildi.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Ancak Vali Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra, hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesinde bu akşam 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde oluşan bir hücre hortumun buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki 6 işçiyi savurduğunu söyledi.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Vali Şahin, "Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor, teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Vali Hulusi Şahin, "Başka bir noktada hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

İNŞAAT ALANINDAKİ VİNÇ DE DEVRİLDİ

Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu.

Antalya'da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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ETİKETLER
#hortum
#fevzi çakmak mahallesi
#Antalya Valisi Hulusi Şahin
#Kepez Ilçesi
#Site Inşaatı
#3. Sayfa
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