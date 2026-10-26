Meteoroloji il il açıkladı: Metrekareye 100 kg yağış düşecek

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yeni bir uyarı geldi. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında ise yer yer şiddetli olacağı bildirildi.
Gün boyunca sürmesi beklenen yağışların gece saatlerinde bölge genelinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde ise yağışların yer yer şiddetini artırabileceği, metrekareye düşecek yağış miktarının 51 ila 100 kilogram arasında olabileceği bildirildi.
Kuvvetli yağışların ani sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşım sorunlarına yol açabileceği belirtildi.