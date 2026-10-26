Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yeni bir uyarı geldi. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında ise yer yer şiddetli olacağı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji il il açıkladı: Metrekareye 100 kg yağış düşecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında ise yer yer şiddetli olması bekleniyor. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşım sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Yağışların gün boyunca süreceği ve gece saatlerinde bölge genelinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR GÜN BOYU SÜRECEK

Gün boyunca sürmesi beklenen yağışların gece saatlerinde bölge genelinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK

Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde ise yağışların yer yer şiddetini artırabileceği, metrekareye düşecek yağış miktarının 51 ila 100 kilogram arasında olabileceği bildirildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışların ani sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşım sorunlarına yol açabileceği belirtildi.