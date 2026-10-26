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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:09

İstanbullular dikkat, AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak bir anda vuracak

AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece düşeceğini aktaran AKOM, yarın kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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İstanbullular dikkat, AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak bir anda vuracak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:09

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

SERT HAVA DEĞİŞİMİ OLACAK

Bugün 'da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildiren AKOM, yarın sert bir hava değişimi yaşanacağını aktardı.

İstanbullular dikkat, AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak bir anda vuracak

SAAT VERİLDİ

27 Ekim Salı günü saat 06.00’dan itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşacak. Rüzgarın etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 7°C birden düşecek.

YER YER SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Kent genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

İstanbullular dikkat, AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak bir anda vuracak

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

  • 27 Ekim Salı: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. (Min: 10°C / Max: 15°C | Yağış Miktarı: 10-25 kg/m²)
  • 28 Ekim Çarşamba: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. (Min: 11°C / Max: 16°C | Yağış Miktarı: 2-5 kg/m²)
  • 29 Ekim Perşembe: Kuvvetli sağanak yağmurlu. (Min: 12°C / Max: 16°C | Yağış Miktarı: 20-50 kg/m²)
  • 30 Ekim Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. (Min: 12°C / Max: 15°C | Yağış Miktarı: 2-5 kg/m²)
  • 31 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. (Min: 11°C / Max: 15°C | Yağış Miktarı: 2-5 kg/m²)
  • 1 Kasım Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. (Min: 11°C / Max: 16°C | Yağış Miktarı: 2-5 kg/m²)

https://x.com/ibbAkom/status/2114603179686195482

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ETİKETLER
#İstanbul
#sağanak yağmur
#hava durumu raporu
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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