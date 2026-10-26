İstanbullular dikkat, AKOM saat vererek uyardı: Fırtına ve sağanak bir anda vuracak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildiren AKOM, yarın sert bir hava değişimi yaşanacağını aktardı.
27 Ekim Salı günü saat 06.00’dan itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşacak. Rüzgarın etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 7°C birden düşecek.
Kent genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.