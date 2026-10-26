İstanbul Bayrampaşa’da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Bayrampaşa’da yol çöktü: Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da çalışma sırasında meydana gelen yol çökmesi sonucunda göçük altında kalanların olduğu iddia ediliyor. Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü. Göçük altında kalanların olduğu iddia ediliyor. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞEHİR PARKI CADDESİ'NDE KORKUNÇ OLAY

Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ACI HABER GELDi

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.