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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:03

Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş

Maltepe’de 2 kişi hayatını kaybettiği 2 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği binaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Binanın giriş katındaki dükkanın kiracısının nisan ayında duvarlarda oluşan çatlakları görüntüleyerek komşularıyla paylaştığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:03

İstanbul Maltepe'de Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta sabah saatlerinde çöken 7 katlı binayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından 10 kişi sağ çıkarılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş

Resmi açıklamada, Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Bazı açıklamalarda ise binada kaçak kat bulunduğu iddia edildi.

Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş

ÇATLAKLARI GÖRÜNTÜLEYİP KOMŞULARINA ATMIŞ

Giriş kattaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya’nın, nisan ayında binada oluşan çatlakları görüntüleyerek komşularıyla paylaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş

"KOLONLAR ARTIK GİTMİŞ, YOK OLMUŞ"

Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çeken Fatma Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş

"Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, 'Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.' Bütün malım mülküm enkazın altında kaldı. Telefon geldi komşumuzdan sabah altıda, ezanla birlikte. Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce. Onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda. Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok ama ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama bir araya gelip de karar verilmesi maalesef ki olmadı. Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim. Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık."

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