İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

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İstanbul
Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayda binanın 5 katının, zemin katın üzerine yığıldığı görüldü. Bina çevresinde tamamen çökme riskine karşı tedbir alındı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...