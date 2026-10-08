Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 07:09

İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 6 katlı binada çökme meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler binada mahsur kalanları tahliye ederken enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 07:09

ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de 6 katlı bir binada çökme meydana geldi ve mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Olay, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada sabahın ilk saatlerinde yaşandı.
Binanın 5 katı zemin katın üzerine yığıldı ve tamamen çökme riskine karşı çevrede tedbir alındı.
Bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

5 KAT ZEMİN KATIN ÜZERİNE YIĞILDI

Sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayda binanın 5 katının, zemin katın üzerine yığıldığı görüldü. Bina çevresinde tamamen çökme riskine karşı tedbir alındı.

İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada çökme: Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

BİNADA MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

ENKAZDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkazda çalışması başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk can verdi, 7 kişi yaralandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bülent Turan'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neşteri keskindir
ETİKETLER
#maltepe
#arama kurtarma
#bina çökmesi
#Cevizli Mahallesi
#Doğu Sokak
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.