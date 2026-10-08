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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:59

Mekke'ye Türk kalkanı! MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mekke Savunma İttifak'ında alınan kararlara ilişkin bir açıklama geldi. MSB, Türkiye tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini aktardı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Mekke'ye Türk kalkanı! MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:59

'ndan (MSB) - arasında savunma iş birliği üzerine imzalanan yol haritası ve Mekke Savunma İttifak'ında alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Mekke'ye Türk kalkanı! MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Fransa arasında imzalanan savunma iş birliği yol haritası ve Mekke Savunma İttifakı'nda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve Fransa arasında, savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini kurumsallaştırmak amacıyla bir Yol Haritası imzalandı.
Yol Haritası kapsamında; düzenli istişareler, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında iş birliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.
Askeri alanda ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında personel değişimi, liman ziyaretleri ve müşterek eğitim/tatbikatlar hedefleniyor.
Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımı amaçlanıyor.
Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanarak bölgesel gelişmeler, kolektif savunma tedbirleri ve savunma sanayi iş birliğini görüştü.
Mekke Savunma İttifakı kapsamında, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE-FRANSA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE YOL HARİTASI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır. Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın iş birliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir.  Ayrıca, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır.

Mekke'ye Türk kalkanı! MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

Askerî alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir. 
Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır.

Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Yol Haritası’nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Mekke'ye Türk kalkanı! MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde ’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askerî ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir."

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#fransa
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#milli savunma bakanlığı
#Mekke Savunma İttifakı
#Gündem
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