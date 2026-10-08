İmzalandığı günden bugüne dünyanın en çok konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Türkiye'nin de içinde olduğu ittifakta Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Suudi Arabistan'la ilgili önemli bir hamle yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında mutabık kalınan askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması yönünde ortak karar aldı. Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Suudi Arabistan için Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde önemli bir hamle yapıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması konusunda ortak karar aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme kararını değerlendirerek bunun harika bir şey olduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ GÜÇ DESTEĞİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a hızla konuşlandırılması yönünde ortak karar aldıklarını duyurdu. Gelişmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump bir değerlendirmede bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'A YARDIM ETMEK İSTİYORLAR"

"Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan’a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ABD Başkanı, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey." yanıtını verdi.