Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı

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İstanbul
İmzalandığı günden bugüne dünyanın en çok konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Türkiye'nin de içinde olduğu ittifakta Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Suudi Arabistan'la ilgili önemli bir hamle yaptı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a hızla konuşlandırılması yönünde ortak karar aldıklarını duyurdu. Gelişmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump bir değerlendirmede bulundu.
"Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan’a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ABD Başkanı, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey." yanıtını verdi.