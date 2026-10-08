Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:20

Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Mekke İttifakı'nın, Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme kararıyla ilgili ABD Başkanı Trump bir yorumda bulundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:20

İmzalandığı günden bugüne dünyanın en çok konuştuğu 'nda 'nin de içinde olduğu ittifakta Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 'la ilgili önemli bir hamle yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında mutabık kalınan askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması yönünde ortak karar aldı.
Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Suudi Arabistan için Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde önemli bir hamle yapıldı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması konusunda ortak karar aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme kararını değerlendirerek bunun harika bir şey olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ GÜÇ DESTEĞİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve , mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a hızla konuşlandırılması yönünde ortak karar aldıklarını duyurdu. Gelişmeyle ilgili ABD Başkanı bir değerlendirmede bulundu.

Trump Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan kararını yorumladı

"SUUDİ ARABİSTAN'A YARDIM ETMEK İSTİYORLAR"

"Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan’a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ABD Başkanı, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey." yanıtını verdi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mekke İttifakı Riyad'da toplandı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump hem küresel ekonomiye tarih verdi hem de Putin ile yapacağı kritik görüşmeyi açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husiler Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef aldı: Riyad ve Abha’ya füze ile İHA saldırısı, 3 ölü, 36 yaralı
ETİKETLER
#donald trump
#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#Mekke Ortak Savunma Anlaşması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.