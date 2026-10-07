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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:51

Orta Doğu'da Türk kalkanı! Mehmetçik, Mekke Savunma İttifakı için sahaya iniyor

İki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifak, ilk defa fiilen devreye sokuldu. Suudi Arabistan’da bir Türk üssü kurulması da masada. Türkiye’nin Suudi Arabistan’da alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Orta Doğu'da Türk kalkanı! Mehmetçik, Mekke Savunma İttifakı için sahaya iniyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:51

, ve ’ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, ’da düzenlenen olağanüstü toplantıyla yeni bir aşamaya geçti. Toplantıda, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanması ve dost askerî kuvvet ve imkânların Suudi Arabistan’a süratle konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Orta Doğu'da Türk kalkanı! Mehmetçik, Mekke Savunma İttifakı için sahaya iniyor

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURULACAK

Türkiye’nin, Suudi Arabistan’daki kritik dört doğalgaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtildi. Pakistan’ın ise geçen hafta Suudi Arabistan’a dört uçak dolusu silah gönderdiği ve ülkede 8 bin Pakistanlı askerin konuşlandığı aktarıldı.

Orta Doğu'da Türk kalkanı! Mehmetçik, Mekke Savunma İttifakı için sahaya iniyor

TÜRK ÜSSÜ KURULMASI SEÇENEKLER ARASINDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ülkeye kaç Türk ve Pakistan askerinin gönderileceği, birliklerin niteliği ve konuşlanacağı bölgelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Suudi Arabistan’da Türk üssü kurulması da seçenekler arasında bulunuyor. Anlaşmanın hayata geçirilmesi için TBMM onayı gerekiyor ve planın kısa süre içinde Meclis’e sunulabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Yemen’de taarruzi bir faaliyette bulunmasının beklenmediği, ancak ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünde Libya modelinin gündeme geldiği belirtildi. Türkiye’nin saha tecrübesi, savunma sanayii teknolojileri ve operasyonel kapasitesinin Yemen’de belirleyici rol üstlenmesinin beklendiği aktarıldı.

Orta Doğu'da Türk kalkanı! Mehmetçik, Mekke Savunma İttifakı için sahaya iniyor

TÜRK SAVUNMA SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a Türk elektronik harp sistemleri, kara ve hava savunma füzeleri ile 200’ü aşkın askerî uzmanın gönderildiği öğrenildi. Yemen ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması ve Husilerin lojistik bağlantılarının kesilmesinde Türk savunma sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson da Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Orta Doğu’nun NATO’su olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Wilson, Husilerin İran destekli saldırıları karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

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#Türkiye
#Pakistan
#Riyad
#suudi arabistan
#Mekke Savunma İttifakı
#Gündem
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