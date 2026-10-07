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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:35

Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Bilgi Okunma süresi 0 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

NoAdı SoyadıGörevi / UnvanıDurumu
1Yusuf ULUTAŞEsenyurt Belediye Başkan YardımcısıGözaltında
2Ümit ÜNALEski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanıGözaltında
3Ziya SEYMENEsenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri MüdürlüğüGözaltında
4İbrahim DOĞANCIOĞLUEsenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler MüdürlüğüGözaltında
5Anıl ALİOĞLUEsenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler MüdürlüğüGözaltında
6Adil KESİKEsenyurt Belediyesi ÇalışanıGözaltında
7Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREKTHY UzmanGözaltında
8Adnan ŞENOCAKAvukatGözaltında
9Doğan Can GÖKSELAysu Yapı İdari İşler MüdürüGözaltında
10Cemalettin ÇAĞLAYANNamık Çebi İnşaat çalışanıGözaltında
11Harun BERBERNamık Çebi İnşaat çalışanıGözaltında
12Salih YILMAZASM firması sahibiGözaltında
13Erhan TOPRAKTopraköz firması sahibiGözaltında
14Orhan YILDIRIMHan sahibiGözaltında
15Ziya KÖKLÜEkin Peyzaj ortağıGözaltında
16Halil YILMAZHMF firması sahibiGözaltında
17Emrah KOŞUNALPASM firması çalışanıGözaltında
18Namık ÇEBİNamık Çebi İnşaat sahibiFirar (Yurtdışı)
19Fikret GÜNEŞEski Bodo Firması ortağı, EmekliFirar
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