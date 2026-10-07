İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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HABERİN ÖZETİ Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Ayrıntılar geliyor...

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER