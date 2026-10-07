Esenyurt Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
|No
|Adı Soyadı
|Görevi / Unvanı
|Durumu
|1
|Yusuf ULUTAŞ
|Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı
|Gözaltında
|2
|Ümit ÜNAL
|Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı
|Gözaltında
|3
|Ziya SEYMEN
|Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
|Gözaltında
|4
|İbrahim DOĞANCIOĞLU
|Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
|Gözaltında
|5
|Anıl ALİOĞLU
|Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
|Gözaltında
|6
|Adil KESİK
|Esenyurt Belediyesi Çalışanı
|Gözaltında
|7
|Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK
|THY Uzman
|Gözaltında
|8
|Adnan ŞENOCAK
|Avukat
|Gözaltında
|9
|Doğan Can GÖKSEL
|Aysu Yapı İdari İşler Müdürü
|Gözaltında
|10
|Cemalettin ÇAĞLAYAN
|Namık Çebi İnşaat çalışanı
|Gözaltında
|11
|Harun BERBER
|Namık Çebi İnşaat çalışanı
|Gözaltında
|12
|Salih YILMAZ
|ASM firması sahibi
|Gözaltında
|13
|Erhan TOPRAK
|Topraköz firması sahibi
|Gözaltında
|14
|Orhan YILDIRIM
|Han sahibi
|Gözaltında
|15
|Ziya KÖKLÜ
|Ekin Peyzaj ortağı
|Gözaltında
|16
|Halil YILMAZ
|HMF firması sahibi
|Gözaltında
|17
|Emrah KOŞUNALP
|ASM firması çalışanı
|Gözaltında
|18
|Namık ÇEBİ
|Namık Çebi İnşaat sahibi
|Firar (Yurtdışı)
|19
|Fikret GÜNEŞ
|Eski Bodo Firması ortağı, Emekli
|Firar