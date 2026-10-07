7 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek duyurdu! Yazdan kalma günler kapıda: Tüm yurtta güneş açacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim Çarşamba güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise sis ve pus beklendiği belirtildi.

YAZDAN KALMA GÜNLER KAPIDA

Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken, tüm yurtta güneşin yüzünü göstereceği gün belli oldu. Yapılan değerlendirmede, cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklıkların yükseleceği, yazdan kalma günlerin yaşanacağı belirtildi.

7 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 23°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 25°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 23°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 24°C Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR 22°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 25°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 25°C Parçalı ve az bulutlu UŞAK 23°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA 24°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 21°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR 22°C Parçalı bulutlu KONYA 20°C Parçalı bulutlu NEVŞEHİR 16°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 20°C Parçalı bulutlu DÜZCE 21°C Parçalı bulutlu SİNOP 21°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK 19°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 20°C Parçalı bulutlu RİZE 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı SAMSUN 20°C Parçalı bulutlu TRABZON 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 13°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 14°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN 18°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu GAZİANTEP 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu MARDİN 21°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 24°C Parçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu