7 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek duyurdu! Yazdan kalma günler kapıda: Tüm yurtta güneş açacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim Çarşamba güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise sis ve pus beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken, tüm yurtta güneşin yüzünü göstereceği gün belli oldu. Yapılan değerlendirmede, cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklıkların yükseleceği, yazdan kalma günlerin yaşanacağı belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KOCAELİ
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|UŞAK
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|28°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|28°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|26°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ISPARTA
|24°C
|Parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|21°C
|Parçalı bulutlu
|ESKİŞEHİR
|22°C
|Parçalı bulutlu
|KONYA
|20°C
|Parçalı bulutlu
|NEVŞEHİR
|16°C
|Parçalı bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|20°C
|Parçalı bulutlu
|DÜZCE
|21°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|21°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|19°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|20°C
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|19°C
|Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
|SAMSUN
|20°C
|Parçalı bulutlu
|TRABZON
|19°C
|Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|13°C
|Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|14°C
|Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|23°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|GAZİANTEP
|23°C
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|MARDİN
|21°C
|Parçalı bulutlu
|ŞANLIURFA
|24°C
|Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu