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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 07:51

7 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek duyurdu! Yazdan kalma günler kapıda: Tüm yurtta güneş açacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava tahmin raporunda, ülkenin doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında düşmesi beklenirken, tüm yurtta güneşin yüzünü göstereceği gün de belli oldu. İşte 7 Ekim Çarşamba güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 07:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim Çarşamba güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise sis ve pus beklendiği belirtildi. 

7 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek duyurdu! Yazdan kalma günler kapıda: Tüm yurtta güneş açacak

YAZDAN KALMA GÜNLER KAPIDA 

Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken, tüm yurtta güneşin yüzünü göstereceği gün belli oldu. Yapılan değerlendirmede, cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklıkların yükseleceği, yazdan kalma günlerin yaşanacağı belirtildi. 

7 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek duyurdu! Yazdan kalma günler kapıda: Tüm yurtta güneş açacak

7 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA23°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE25°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL23°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ24°CParçalı ve az bulutlu
EGEAFYONKARAHİSAR22°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR25°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA25°CParçalı ve az bulutlu
UŞAK23°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY26°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA24°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA21°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR22°CParçalı bulutlu
KONYA20°CParçalı bulutlu
NEVŞEHİR16°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZBOLU20°CParçalı bulutlu
DÜZCE21°CParçalı bulutlu
SİNOP21°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK19°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA20°CParçalı bulutlu
RİZE19°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN20°CParçalı bulutlu
TRABZON19°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM13°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS14°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN18°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR23°CParçalı zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP23°CParçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN21°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA24°CParçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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