7 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

Döviz piyasasında 7 Ekim Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle, euro ise düşüşle açtı. İşte 7 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...