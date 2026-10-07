7 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasasında 7 Ekim Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle, euro ise düşüşle açtı. İşte 7 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,1908 TL
Satış (TL): 49,2011 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,2592 TL
Satış (TL): 55,3099 TL