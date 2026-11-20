İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için haftalık tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da fırtına, sağanak ve soğuk havanın beklendiği bildirildi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava hafta başında etkisini göstermeye başlayacak.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul 'da sağanak alarmı! Orhan Şen saat verip uyardı: 'Bu saatten önce köprüleri geçin' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yayımladığı haftalık tahmin raporunda fırtına, sağanak ve soğuk hava beklendiğini bildirdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava hafta başında etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul'da sabah parçalı bulutlu, öğleden itibaren yağmurlu, akşam ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri etkisini sürdürürken, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası bekleniyor. Yeni haftanın başına kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve soğuk hava etkili olacak. Pazartesi günü için lodos fırtınası uyarısı yapıldı.

AKOM İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

AKOM'un günlük tahminlerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren yağış başlayacak.

Akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

Günlük Hava Durumu

Zaman Hava Durumu Sıcaklık Sabah Parçalı bulutlu 19°C Öğle Yağmurlu 22°C Akşam Gök gürültülü sağanak yağışlı 16°C Gece Yağmurlu 15°C

BALKANLAR'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR

AKOM'un raporuna göre, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri kentte etkisini sürdürürken, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.

Yeni haftanın başına kadar İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. AKOM'un haftalık raporunda Pazartesi günü için de lodos fırtınası uyarısı yer aldı.

Tarih Hava Durumu En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Yağış Miktarı 21 Kasım 2026 Cumartesi Gök gürültülü sağanak yağmurlu 13°C 17°C 10-20 kg/m² 22 Kasım 2026 Pazar Parçalı ve az bulutlu 13°C 18°C 2-5 kg/m² 23 Kasım 2026 Pazartesi Lodos fırtınası, akşam yağmurlu 11°C 20°C 5-15 kg/m² 24 Kasım 2026 Salı Parçalı ve az bulutlu 7°C 12°C Beklenmiyor 25 Kasım 2026 Çarşamba Az bulutlu ve açık 5°C 14°C Beklenmiyor 26 Kasım 2026 Perşembe Parçalı bulutlu 7°C 15°C Beklenmiyor

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olmaya devam ederken bölgemize Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı öngörülüyor.

Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistemler nedeni ile aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 17-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAAT 17.00'DEN ÖNCE KÖPRÜYÜ GEÇİN

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de beklenen sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama geldi. Şen açıklamasında, "Bugün İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecekler saat 17:00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra boğaz ve Anadolu yakasında etkili olacak." dedi.