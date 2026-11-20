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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için haftalık tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da fırtına, sağanak ve soğuk havanın beklendiği bildirildi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava hafta başında etkisini göstermeye başlayacak.
AKOM'un günlük tahminlerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren yağış başlayacak.
Akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
|Zaman
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Sabah
|Parçalı bulutlu
|19°C
|Öğle
|Yağmurlu
|22°C
|Akşam
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|16°C
|Gece
|Yağmurlu
|15°C
AKOM'un raporuna göre, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri kentte etkisini sürdürürken, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.
Yeni haftanın başına kadar İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. AKOM'un haftalık raporunda Pazartesi günü için de lodos fırtınası uyarısı yer aldı.
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|21 Kasım 2026 Cumartesi
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|13°C
|17°C
|10-20 kg/m²
|22 Kasım 2026 Pazar
|Parçalı ve az bulutlu
|13°C
|18°C
|2-5 kg/m²
|23 Kasım 2026 Pazartesi
|Lodos fırtınası, akşam yağmurlu
|11°C
|20°C
|5-15 kg/m²
|24 Kasım 2026 Salı
|Parçalı ve az bulutlu
|7°C
|12°C
|Beklenmiyor
|25 Kasım 2026 Çarşamba
|Az bulutlu ve açık
|5°C
|14°C
|Beklenmiyor
|26 Kasım 2026 Perşembe
|Parçalı bulutlu
|7°C
|15°C
|Beklenmiyor
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olmaya devam ederken bölgemize Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı öngörülüyor.
Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistemler nedeni ile aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 17-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de beklenen sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama geldi. Şen açıklamasında, "Bugün İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecekler saat 17:00'den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra boğaz ve Anadolu yakasında etkili olacak." dedi.