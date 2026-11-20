Ancak altındaki yapısal talebin “koşulsuz bir fiyat tabanı” olarak algılanmaması gerektiğini de aktaran Hansen “Merkez bankaları, özellikle artan enerji ithalat faturaları veya artan dış finansman gereksinimleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ekonomilerde, dolar likiditesinin daralmasından muaf değil.