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UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti yönetimi, son dönenim bir numaralı gündem maddesi olan fon kriziyle ilgili saha araştırması yaptı. Krizin yansımalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; söz konusu sunumda AK Parti'nin oy oranının yüzde 30,9 ile yüzde 31,4 arasında seyrettiği, Cumhurbaşkanı’nın oy oranında ise herhangi bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı.
Saha araştırmalarının haftada en az 4-5 defa yapıldığının altı çizildi. Parti kaynakları, sunumun içeriğini ise şöyle aktardı:
"Vatandaş bir uyarı ateşi etti. Biz de bu uyarıyı aldık.
Cumhurbaşkanımız da talimat verdi, ‘Yılbaşına kadar bu meseleyi bitirin’ diye. Cumhurbaşkanı'mız masaya yumruğunu vurdu ve vurduğu yerden de çekmedi.
Vatandaş ‘Hesabı kesin, piyasayı toplayın, kangren olan yeri kesin atın. En ağır cezayı verin, biz size o zaman yine destek veririz’ diyor. Anketlerde, mesele çözüldüğü takdirde yüzde 8’lik bir oy artışı olacağı görülüyor. Böylece kaybedilen oyların da üzerine çıkılıyor. Bu önemli.
Sosyal medyada bot ve FETÖ bağlantılı hesaplar yerine sahadaki vatandaşın gündemini esas alıyoruz."