AK Parti yönetimi, son dönenim bir numaralı gündem maddesi olan fon kriziyle ilgili saha araştırması yaptı. Krizin yansımalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti'den 'fon' analizi: Uyarıyı aldık, sorun çözülünce oyumuz artacak AK Parti yönetimi, son dönemin gündem maddesi olan fon kriziyle ilgili saha araştırması yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30,9 ile yüzde 31,4 arasında seyrettiği, Cumhurbaşkanı'nın oy oranında ise düşüş yaşanmadığı belirtildi. Saha araştırmalarının haftada en az 4-5 defa yapıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon meselesiyle ilgili 'Yılbaşına kadar bu meseleyi bitirin' talimatı verdiği aktarıldı. Anketlerde fon meselesi çözüldüğü takdirde partinin oy oranında yüzde 8'lik bir artış olacağının görüldüğü kaydedildi. Parti kaynakları, sosyal medyadaki bot ve FETÖ bağlantılı hesaplar yerine sahadaki vatandaşın gündemini esas aldıklarını ifade etti.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; söz konusu sunumda AK Parti'nin oy oranının yüzde 30,9 ile yüzde 31,4 arasında seyrettiği, Cumhurbaşkanı’nın oy oranında ise herhangi bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı.

"VATANDAŞIN UYARISINI ALDIK"

Saha araştırmalarının haftada en az 4-5 defa yapıldığının altı çizildi. Parti kaynakları, sunumun içeriğini ise şöyle aktardı:

"Vatandaş bir uyarı ateşi etti. Biz de bu uyarıyı aldık.

CUMHURBAŞKANI'NDAN FON TALİMATI: YILBAŞINA KADAR BİTİRİN

Cumhurbaşkanımız da talimat verdi, ‘Yılbaşına kadar bu meseleyi bitirin’ diye. Cumhurbaşkanı'mız masaya yumruğunu vurdu ve vurduğu yerden de çekmedi.

"FON MESELESİ ÇÖZÜLÜNCE OYUMUZ YÜZDE 8 ARTAR"

Vatandaş ‘Hesabı kesin, piyasayı toplayın, kangren olan yeri kesin atın. En ağır cezayı verin, biz size o zaman yine destek veririz’ diyor. Anketlerde, mesele çözüldüğü takdirde yüzde 8’lik bir oy artışı olacağı görülüyor. Böylece kaybedilen oyların da üzerine çıkılıyor. Bu önemli.

Sosyal medyada bot ve FETÖ bağlantılı hesaplar yerine sahadaki vatandaşın gündemini esas alıyoruz."