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İstanbul
ABD-İran çatışmalarının durmasıyla beraber tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek küresel piyasalara petrol dağıtmasının etkileri yansıdı. Artan petrol arzı, akaryakıta indirim olarak yansıdı.
Cuma gününden itibaren motorine büyük bir indirim geldi. İşte 20 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. Son olarak uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının gerilemesi araç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM
Cuma günü motorinin litresine indirim geldi. 6,58 liralık indirim gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.
20 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimle birlikte İstanbul ve Ankara'da motorinin litresi 90 liranın altına düştü.
İşte 20 Kasım 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA YAKASI)
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU YAKASI)
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI