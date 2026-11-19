Emekli maaşlarına yapılacak 2027 yılı zammına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, milyonlarca emeklinin gözü yılbaşında yapılacak düzenlemeye çevrildi. Seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli aylığının artırılması gibi farklı senaryolar konuşuluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yönelik beklentilerini ve olası zam formülünü değerlendirdi. Erdursun, en düşük emekli aylığının 30 bin TL'nin altında kalmayacağını düşündüğünü belirterek diğer emekliler için de farklı oranlarda artış öngördüğünü söyledi.

Emekli maaşlarına yönelik gündemde bulunan beş farklı senaryoyu değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam yapılmasını beklemediklerini ifade etti. En düşük tamamlanan emekli aylığının enflasyon farkı sonrasında yaklaşık 25 bin 900 TL seviyesine ulaşabileceğini belirten Erdursun, bu tutarın 30 bin TL'ye tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

Erdursun, bu kapsamda yaklaşık 4 bin TL'lik bir iyileştirme yapılabileceğini belirterek, söz konusu artışın yaklaşık yüzde 15,5'lik bir orana karşılık geldiğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAŞ, PRİM GÜNÜ VE KAZANÇ KRİTERİ GÜNDEMDE

Erdursun, 30 bin TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlar için de farklı bir hesaplama yapılabileceğini dile getirdi. Bu hesaplamada yalnızca yaş ve prim gün sayısının değil, çalışma hayatındaki prime esas kazançların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin çalışma süreleri, prim gün sayıları ve prime esas kazançlarının sistemde kayıtlı olduğunu hatırlatan Erdursun, teknolojik altyapı sayesinde bu veriler üzerinden bir formül oluşturulabileceğini belirtti.

Erdursun, her prim gününün ve her yaşın emekli aylığına katkısının hesaplanabileceğini ifade ederek, asgari ücret üzerinden çalışanlarla daha yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenlerin durumlarının da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

SGK BÜTÇESİNDEKİ ARTIŞ EMEKLİ MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?

Sosyal güvenlik sisteminin bütçesine de değinen Erdursun, sosyal güvenlik payının yüzde 66 oranında artırılmasının emekli aylıklarına aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminin bütçesinin 2 trilyon 75 milyar TL'nin üzerine çıkarıldığını ve buna 1 trilyon 374 milyar TL ilave edildiğini belirten Erdursun, sağlık harcamaları düşüldükten sonra yaklaşık 850 milyar TL'lik bir kaynağın kaldığını ifade etti.

Bu kaynağın oluşturulacak formülasyonla emekli aylıklarına oransal olarak katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ DE YARARLANACAK MI?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin düzenlemeden yararlanacağını düşündüğünü belirten Erdursun, dul ve yetim aylıkları ile diğer emekli aylıklarına farklı oranlarda yansımalar olabileceğini söyledi.

Erdursun, hükümetin çalışmasını aralık ayının sonuna kadar Meclis'e getirmesini beklediğini ifade ederek, kesin rakamların henüz belli olmadığının altını çizdi.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ VE EK REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Kendi öngörüsünü paylaşan Erdursun, en düşük tamamlanan emekli aylığının 30 bin TL'nin altında kalmayacağını düşündüğünü söyledi. Diğer emekli aylıkları için ise öncelikle yüzde 10'luk bir artış, bunun üzerine de yüzde 5 ile yüzde 15 arasında ilave bir artış yapılabileceğini öngördüğünü belirtti. Bu formülün emeklilere sağlayacağı artışın kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Erdursun, ortalama artışın 5 bin TL civarında olabileceğini söyledi.

Erdursun'un değerlendirmesine göre bazı emeklilerin aylıklarında 4 bin 400 TL, bazılarında 5 bin TL, 5 bin 200 TL, 5 bin 800 TL veya 6 bin TL civarında artış görülebilir.

2027'DE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ OLABİLİR

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmesi ihtimalini değerlendiren Erdursun, bu durumda 1 Ocak 2026 ile 1 Ocak 2027 arasındaki artışın yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiği varsayımında, en düşük emekli aylığındaki artışın enflasyonun üzerinde olabileceğini belirten Erdursun, bu oranın refah payı artışıyla birlikte ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Erdursun, söz konusu değerlendirmelerin kendi öngörüsü olduğunu ve kesinleşmiş bir zam kararı bulunmadığını da vurguladı.