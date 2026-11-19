Şu anda bugün bu fiyatlardan altın alan birisi, “Kazandım” demek, yani bir kazanç elde etmek için ne kadar beklemeli?

Memiş, "Bunu rakamsal değerlerle açıklayacağım. Geçen yıl bugün bu soruyu sorduğunuz zaman gram altın TL fiyatı 5.775 TL seviyesindeydi. Şu anda 6.160 TL seviyesinde. Ocak ayında 8.157 TL seviyesini de unutmamak lazım."

