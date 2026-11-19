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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken, gözler 2027 yılına çevrildi. Gram altında yaşanan yükseliş ve geri çekilmelerin ardından yatırımcılar “Şimdi altın alma zamanı mı, yoksa beklemek mi gerekiyor?” sorusuna cevap arıyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube hesabında yatırımcılar için ezber bozan uyarılar yaptı.
Şu anda bugün bu fiyatlardan altın alan birisi, “Kazandım” demek, yani bir kazanç elde etmek için ne kadar beklemeli?
Memiş, "Bunu rakamsal değerlerle açıklayacağım. Geçen yıl bugün bu soruyu sorduğunuz zaman gram altın TL fiyatı 5.775 TL seviyesindeydi. Şu anda 6.160 TL seviyesinde. Ocak ayında 8.157 TL seviyesini de unutmamak lazım."
Fiziki olarak altın alıp da “Ben kazanamadım” diyen bir yatırımcı ben bu yaşıma kadar görmedim. Çift ayaklı bir enstrümandan bahsediyoruz. Bir ayağı ons, bir ayağı dolar. Geçen yıl gram altın tarafında yüzde 110, ons altın tarafında ise yüzde 87 getiri vardı.
Ocak ayına bir girdik, keşke yıllık bir değerlendirme yapıp o dönemi yeniden izletebilseydik. Ocak ayındaki yorumlarımız şöyleydi: Teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var. 5.600 dolar... Ortada bir savaş yok, bir şey yok. Gram altın 8.157 TL'ye yükselmiş. Yani bir ayda gram altın 2.000 TL artmış. Zaten son derece anormal bir yükseliş vardı.
"Neyse, o balon patladı. Benim kritik destek seviyem 3.880 dolar seviyesiydi. Bu yıl hep bu seviyeyi zikrettim. İki kez test etti. Tekrar toparlar. Şöyle örnek vereyim: 5.600 dolar seviyesini gördük. Oradan hızlı bir geri çekilme yaşandı. Haziran ayında yine bu düşüşleri gördük. Hatta gram altın haziran ayında 5.950 TL seviyesine geriledi."
"Ağustos ayına bir baktık, bu sefer 7.249 TL'ye kadar yükselen, ons tarafında 4.249 dolar seviyesine kadar çıkan bir altın gördük. Oradan tekrar geri çekildi. Şu anda benim beklediğim destek seviyelerinin daha aşağısında bir ons altın var. 3.880 dolar seviyesini ikinci kez test etti ve aşağı yönlü kırdı. Şu an 3.634 dolar seviyesinde. Ne demek oluyor? Demek ki bu destek seviyeleri hızlı bir şekilde kırılmışsa aşağıda 3.700 dolar seviyesinin altında fiyatlamalar var anlamına geliyor."
"Kısa vadede durum bu. Tekrar orta ve uzun vadeye baktığımız zaman tabii ki bu fiyatlardan daha yüksek fiyatlar bekliyoruz. Orada problem yok. Ama kısa vadede yeniden risk oluştu. Yani 3.700 dolar seviyesinin altında riskler var."
Biraz daha iştahsız, dar bant aralığında dalgalanmalar görmekte fayda var. Özellikle ons altın tarafında 3.880 dolar seviyesi direnç konumunda. Güçlü destek seviyesi güçlü direnç konumuna geldi. 3.880 dolar seviyesi burada güçlü bir direnç olacaktır.
"2027 yılının ilk çeyreğinde 4.200 dolar seviyelerini telaffuz edebilirim. 2027 yılına baktığımız zaman ilk hedef nokta olarak 4.500-4.600 dolar seviyelerini de söyleyebilirim. Ama bunlar bir anda gerçekleşmeyecek. Geniş bant aralığında dalgalanan, belirsiz fiyatlamalar içerisinde yıllık bazda dalgalanmalar olacaktır."
"Şu anda fiziki altınla ilgili oyunları görüyoruz.
Fiziki varlıklara, gerçek varlıklara sahip olanlar gelecekte daha rahat nefes alabilecek, finansal özgürlüğünü kazanmış ve gelecekle ilgili kaygısı olmayan yatırımcılar olacaktır."
Dolayısıyla bugün altını konuşan, altının fiyatını konuşan yatırımcı acemi yatırımcıdır. Finansal okuryazarlığı gelişmemiş yatırımcıdır. Altının fiyatına ve miktarına değil, altının hikâyesine bakmak lazım.
"Tarihten bugüne kadar bakın. Az önce canlı canlı rakamsal olarak söyledim. 5.700 küsur lira gram altın... İki yıl önce altın ne kadardı? Üç yıl önce ne kadardı? Bundan 10 yıl önce ne kadardı? Bunu herkes biliyor. Herkes her şeyin farkında."
"İnsanların kabullenemediği tek bir şey var: Kazanamamış olmanın hırsı. Ticaret yapıyorum, kazanamadım; bunun hırsı var. Bunun hazımsızlığı var. İnsanlarda sosyolojik ve psikolojik anlamda ciddi bir buhran var. Ekonomik kriz var. Bitti, anladınız mı?"
"Mesela bir genç, bir kenara tasarruf yapmak istiyor. Bu durumda neye yönelmesi gerekiyor? Nasıl davranması gerekiyor?
Yeni evlenen bir çift düşünelim. “Ben yeni evlenmişim. Bir araba alacağım, gezeceğim, gençliğimi yaşayacağım.” Haklısın."
"Emekli diyor ki “Kardeşim, ben bunca yıl çalışmışım. Bu kadar zahmet çekmişim. Emekli maaşım düzgün olsun ki hayatımı yaşayabileyim.” Sen de haklısın.
Ticaret yapan diyor ki “Ben bu kadar sermaye bağlamışım. Bu kadar risk almışım. Bu kadar vergi ödemişim, istihdam sağlamışım. Kazanmam lazım.” Sen de haklısın kardeşim."
"Haklı olmayan birisi var mı? Allah aşkına, haklı olmayan birisi var mı? Herkes haklı. Ticaret yapan da haklı, genç de haklı, emekli de haklı, öğrenci de haklı, çalışan da haklı. Herkes haklı.
Sonuca geliyoruz. Sonuçta bir şey yok. Anladınız mı? Bu benimle, seninle ilgili bir mesele değil. Bu sistemle alakalı. Sistemi iyi anlamak lazım."
"Ama diyoruz ki 2020 yılı itibarıyla dünyada bir değişim süreci var. 2030 yılında bu dünyayı resetleyecekler, sistemi sıfırlayacaklar. Buna hazırlık yapın.
Sen bir-iki saat sosyal medyada dolaşacağına e-ihracat yapsaydın, e-ticaret yapsaydın genç yaşında finansal özgürlüğünü kazanırdın. Sana sosyal medyada sürekli olumsuz şeyler gösteriyorlar. Ekonomik kriz var, şöyle var, böyle var..."
"Ekonomik kriz 50 yıl önce de vardı, bugün de var, 50 yıl sonra da olacak. Ne yapacaksın? Önemli olan şu: Sen ne yaptın?
Bakın ne diyorum: Altın fiyatlarında sert çöküşler gördük. Geçen yıla kıyasla hâlâ yüzde 10 daha yukarıdayız. Yüzde 10 yetiyor mu sana? Yetmiyor. Millet parasını kaybetti. Bugün insanlar “Keşke gram altın 5.000 TL olsaydı da altın benim cebimde olsaydı” diyor. Bunun farkında mısın? Bununla ilgili konuşacak çok şey var."
"Gümüşle ilgili stratejimiz şu yönde: Biz bu yıl gümüşü zaten şampiyon ilan ettik. Gümüş, altına kıyasla çok ucuz. Örnek verelim, bugün 100 milyon liralık bir altın alacağım veya 100 milyon liralık altın almayı planlıyorum. Bunu 75 milyon lirayla gümüş, 25 milyon lirayla altın alarak değerlendirirdim."
"Rasyo şu anda 80'in üzerinde. Muhtemelen 90'a kadar böyle bir toparlanma olabilir. Ama sonuç itibarıyla ben gümüşün ağırlığını artırıyorum. Gümüşün hikâyesi bambaşka.
Özellikle 2027 yılı, son dönemlerin en büyük sıcaklık ve kuraklıklarının yaşanacağı bir dönem olacak. Fiziki olarak da gümüşe çok ihtiyaç duyulacak bir dönem. 2027 yılında gümüşün önemli bir özelliği var. Gümüş, sabır noktasında uzun vadeli yatırımcıların yatırım aracıdır. Dolayısıyla ucuz, yani toplama yılı."
"Biz altın ve gümüş tarafında 31 Aralık tarihine kadar bir gün bile geri adım atmadan, bir gün bile stratejimizi bozmadan ilerliyoruz. Bu yıl bizim toplama yılımızdır. Stratejimiz hâlâ devam ediyor ve bu süreçte yolumuza devam ediyoruz.
2027 yılı, bu yıl gibi öngörülemeyen ve belirsiz bir yıl olacaktır."
"Elindeki bir milyon TL'nin 250 bin lirasını döviz yapabilirsin. 250 bin lirasını emtia yapabilirsin. 250 bin lirasını TL'de bekletebilirsin. Kalan 250 bin lirasıyla da sen ne yapıyorsan yap. Ama mutlaka en az dört enstrümanda çeşitliliğin olsun ve vade olarak 31 Aralık 2027 tarihini belirle. Ondan sonra işine bak."
"Mümkünse fiziki olarak bu varlıklara sahip olabiliyorsan ol. Saklama koşullarını bilmiyorum ama saklama koşulları müsait değilse yine bu bir milyon TL'lik yatırımlarını banka üzerinden sürdürebilirsin."
"Altın kural şu: Elinde mutlaka bir miktar nakit olacak. Bir şey düştüğü zaman alabilecek kadar nakdin olacak. Yükseldiği zaman satabilecek kadar malın olacak. Bu altın kuraldan hiçbir zaman şaşmazsan sırtın yere gelmez.
Hiçbir enstrümanın TL bazındaki fiyatına bakmazsın. Her zaman dolar bazındaki fiyatını takip edersin."
"Belli bir miktarda, örneğin bir milyon TL'n 1,5 milyon TL olmuşsa ve 1,5 milyon TL'lik arsa veya tarla alabiliyorsan, kendi yaşam alanını oluşturabiliyorsan, kirada oturuyorsan başını sokacak küçük de olsa bir ev alabiliyorsan senden kralı yok. Yapabileceğin başka hiçbir şey yok.
Özetle diyorsunuz ki tasarruflarınızı korumak istiyorsanız çeşitlendirme yoluna gideceksiniz. İki, uzun vadeli düşüneceksiniz. Üç, bir kenarda nakdiniz olacak."