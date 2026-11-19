Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan Berkhan Subaşıoğlu, 7 yıl boyunca sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini bırakarak hayalini kurduğu hayvancılık sektörüne adım attı. Hayvancılığa çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyleyen Subaşıoğlu, "Tek pişmanlığım hayvancılığa 10 yıl önce başlamamak" dedi.

BİN 250 METREKARELİK ARSA SATIN ALIP BAŞLADI

Bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun olup bir defa KPSS'ye girmesinin ardından 2016 ile 2023 yılları arasında özel bir okulda öğretmenlik yapan Berkhan Subaşıoğlu, o süreçte merak saldığı hayvancılık hayalini gerçeğe dönüştürmek için Amasya'nın Suluova ilçesi Boyalı köyünde bin 250 metrekarelik arsa satın alıp besi çadırı kurdu.

AVUSTURYA'DAN GETİRTTİĞİ İNEKLERLE ÜRETİME BAŞLADI

Subaşıoğlu, makine ve ekipman teminin ardından başvurduğu bir bankadan 5 yıl ödemeli ithal damızlık hayvan kredisi kullanarak 3 yıl önce Avusturya'dan getirttiği ineklerle üretime başladı.

Şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki köye otomobille günlük gidiş geliş yapıp beslediği ineklerden sağılan sütleri çiftliğine kadar ulaşan kooperatife satmaya başladı. Maliyetleri azaltmak için ailesine ait tarlada yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra kiraladığı bir araziden sağladıklarıyla hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

YILLARDIR KURDUĞU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİ

3 yıldır geçimini çiftliğinin geliriyle sağlayıp ödemelerini aksatmadan yapan evli ve 2 çocuk babası Subaşıoğlu, "Bilgisayar öğretmeniyim. Mesleğimi yaptım. Özel bir okuldaki öğretmenlik benim fıtratıma uygun gelmedi. Devlet okulunda çalışsaydım da aynı olurdu. Çünkü hayvanları seviyorum. Verimli yıllarımı kendi adıma değerlendirmek adına hayalim olan hayvancılıkla uğraşmaya karar verdim" dedi.

"ÖĞRETMENLİKTEN DAHA ÇOK PARA KAZANIYORUM"

Hayvan beslemenin büyük sorumluluklar getirdiğine değinen Subaşıoğlu, "Şu anki şartlarda yemi üretmediğiniz takdirde ayakta kalmak çok zor. Kaba yemi kendim üretiyorum. Süt üreticileri zor günler geçiriyor. Diğer yemleri de toplu olarak alıyorum. Kaba yeme para vermediğim için sütün parası harçlık olarak cebimde kalıyor. Şu an öğretmenlikten daha çok para kazanıyorum. Hayvancılığın getirisi güzel" diye konuştu.

"BU İŞİ TOZ PEMBE SANMASINLAR"

İşlerini büyütüp bölgede büyük bir hayvancılık tesisi kurmayı hedefleyen 36 yaşındaki Subaşıoğlu, "Öğretmenliği bırakıp bu işe girdiğim için pişman olup olmadığımı soran çok oluyor. Dağ başında soğukta, sıcakta bu ağır işte uğraşmanın zorluğunu soruyorlar. Keşke bu işe, hayvancılığa 10 yıl önce başlasaydım. Tek pişmanlığım o. Çalışmayı isteyen herkese bu işi tavsiye ediyorum. Ancak internetteki videolara aldanıp bu işin toz pembe olduğunu sanmasınlar. Öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Hepsine saygı duyuyorum. Çalışan bir şekilde rızkını kazanır. Bu ülkenin gerçekten üretime çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Komşusu Abdullah Batman ise, çiftliğini tek başına kurarak örnek olan Berkhan Subaşıoğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.