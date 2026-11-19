Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 93,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 91,95 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 92,15 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 82,27 dolar oldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri operasyonu değerlendirdiğine ilişkin haberin Orta Doğu'da arz kesintilerinin derinleşebileceği endişelerini artırmasıyla yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın İran ile gerilimin gölgesinde İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştüğü belirtildi.

Cooper'ın İsrail ziyareti ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılar için hazırlık yaptığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk geldi.

Mossad Direktörü Roman Gofman da Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

CENTCOM'un İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma yönünde uyardığı iddia edilmişti.

Öte yandan, New York Times gazetesinin haberine göre, istihbarat analizlerinden haberdar olan yetkililer, ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yarın yapılacak tarihi zirve öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin iddialarda bulundu.

Putin'in Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik "ciddi müzakereler yürütmeye hazır olmadığını" savunan yetkililer, Batılı istihbarat servislerinin son değerlendirmelerinin, Putin'in savaşı en azından kış boyunca sürdürmek istediğine işaret ettiğini ileri sürdü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin'in Şıncın kentinde ilk kez üçlü formatta bir araya gelecek.

Jeopolitik riskler, arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARI 3,4 MİLYON VARİL ARTTI

Buna karşılık Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yılın son çeyreğinden itibaren arz fazlası oluşabileceği yönündeki uyarısı, ABD petrol stoklarının üst üste ikinci hafta artması ve güçlü dolar, fiyatlar üzerindeki yükseliş baskısını sınırladı.

IEA, bölgedeki üretimin hızla toparlanması ve arzın istikrar kazanmasıyla yılın son çeyreğinde küresel petrol arzının talebi aşacağını öngörüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi de ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 417 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil azalarak 276 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 5 milyon 200 bin varil artışla 215 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 92,58 dolar direnç, 91,80 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.