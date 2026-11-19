İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da beklenen hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Günlerdir şiddetli lodos ve fırtınanın hakim olduğu megakent için fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada rüzgarın şiddetini artıracağı saatler belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olması istendi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM’dan İstanbul için peş peşe kritik uyarı! Rüzgar 85 kilometreye çıkacak, sıcaklık 10 derece birden düşüyor AKOM, İstanbul için şiddetini artırması beklenen lodos fırtınası, gök gürültülü sağanak yağış ve sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği uyarısında bulundu. Şiddetli lodosun gece saat 22.00 itibariyle etkisini artıracağı ve Cuma akşam saatlerine kadar kısa süreli hamlelerle saatte 50-85 kilometre hızla eseceği bildirildi. Fırtınayla birlikte aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken metrekareye 10-20 kg yağmur düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü 22 derece olan hava sıcaklığının birkaç gün içinde 10 derece birden düşerek Salı günü 12 dereceye inmesi öngörülüyor. Haftalık raporda Cuma, Cumartesi ve Pazartesi günleri için yağış beklenirken diğer günlerin açık geçeceği belirtildi.

GECE SAATLERİNDE FIRTINANIN ŞİDDETİ ARTACAK

AKOM tarafından yayınlanan rapora göre günlerdir etkili olan şiddetli rüzgarın (Lodos) gece saat 22.00 itibariyle şiddetini artıracağı kaydedildi. Öte yandan Cuma akşam saatlerine kadar fırtınanın kısa süreli hamlelerle saatte 50-85 kilometre eseceği ifade edildi.

FIRTINANIN ARDINDAN SAĞANAK YAĞMUR

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili olurken aynı zamanda aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların ise 19-22 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Yağışlarda metrekareye düşecek yağmur miktarının ise 10-20 kg arasında olacağı ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE DÜŞECEK

İstanbul için haftalık hava tahmin raporunda ise Cuma, cumartesi ve pazartesi günü yağış beklenirken, diğer günlerde havanın açık olması öngörülüyor. Öte yandan Cuma günü 22 derece olan hava sıcaklığı birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek ve Salı günü 12 derece olacak.

İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

20 Kasım 2026 Cuma: Kuvvetli lodos fırtınası, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 15, en yüksek 22 derece.

21 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu: Hava sıcaklığı ise en düşük 14, en yüksek 18 derece.

22 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 13, en yüksek 17 derece.

23 Kasım 2026 Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 14, en yüksek 20 derece.

24 Kasım 2026 Salı: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 12 derece.

25 Kasım 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 14 derece.