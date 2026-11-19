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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da beklenen hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Günlerdir şiddetli lodos ve fırtınanın hakim olduğu megakent için fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada rüzgarın şiddetini artıracağı saatler belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olması istendi.
AKOM tarafından yayınlanan rapora göre günlerdir etkili olan şiddetli rüzgarın (Lodos) gece saat 22.00 itibariyle şiddetini artıracağı kaydedildi. Öte yandan Cuma akşam saatlerine kadar fırtınanın kısa süreli hamlelerle saatte 50-85 kilometre eseceği ifade edildi.
İstanbul’da şiddetli fırtına etkili olurken aynı zamanda aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların ise 19-22 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Yağışlarda metrekareye düşecek yağmur miktarının ise 10-20 kg arasında olacağı ifade edildi.
İstanbul için haftalık hava tahmin raporunda ise Cuma, cumartesi ve pazartesi günü yağış beklenirken, diğer günlerde havanın açık olması öngörülüyor. Öte yandan Cuma günü 22 derece olan hava sıcaklığı birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek ve Salı günü 12 derece olacak.
20 Kasım 2026 Cuma: Kuvvetli lodos fırtınası, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 15, en yüksek 22 derece.
21 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu: Hava sıcaklığı ise en düşük 14, en yüksek 18 derece.
22 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 13, en yüksek 17 derece.
23 Kasım 2026 Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 14, en yüksek 20 derece.
24 Kasım 2026 Salı: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 12 derece.
25 Kasım 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 14 derece.