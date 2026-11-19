Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; 32 ile sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına beklendiği bildirildi.

32 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Amasya, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

DOĞU'DA DA KAR VAR

Yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Sağanak yağışın yanında birçok ilde rüzgar ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Rüzgarın bazı bölgelerde 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

19 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu Marmara Bursa 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Çanakkale 22°C Parçalı ve çok bulutlu İstanbul 20°C Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli 21°C Parçalı ve çok bulutlu Ege Denizli 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İzmir 25°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Manisa 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Muğla 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Akdeniz Adana 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı Burdur 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Hatay 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu Ankara 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Eskişehir 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Konya 20°C Parçalı ve çok bulutlu Nevşehir 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Batı Karadeniz Bolu 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Düzce 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Kastamonu 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Zonguldak 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rize 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Samsun 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Erzurum 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kars 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Malatya 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Van 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Mardin 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Siirt 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, , Osmaniye ve Hatay çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın iç kesimlerinde kuvvetlikm/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis'in batısı ile Van'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı