İzmir'de kasım ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek elektrik dağıtım çalışmalarıyla birlikte Gediz Elektrik'in 19, 20 ve 21 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan çalışma programı gündeme geldi. Kentin farklı noktalarında yürütülecek şebeke bakım, yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle birçok yerleşim alanı programda yer aldı. İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım, İzmir elektrik kesintisi 20 Kasım ve İzmir elektrik kesintisi 21 Kasım araştırması yapan vatandaşlar için açıklanan programda ilçe, mahalle, sokak ve saat bilgileri ayrı ayrı sıralandı. Bergama'dan Bornova'ya, Karşıyaka'dan Ödemiş'e kadar uzanan çalışma takviminde hem kısa süreli hem de günün büyük bölümünü kapsayan kesintiler bulunuyor. Buca, Güzelbahçe ve Karabağlar'daki belirli mahalleler de üç günlük program içerisinde yer alıyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 KASIM 2026

BERGAMA

19 Kasım 2026 Perşembe

Bergama'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Terzihaliller Mahallesi Terzihaliller Küme Evleri'nde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tavukçukuru Mahallesi Tavukçukuru Merkez Küme Evleri'nde aynı çalışma kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

22.00 ile 01.00 saatleri arasında ise Fatih Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması yapılacak. Çalışmadan 307, 332, 333, 333/1, 335, 339, 339/1, 340, 341, 342, 343 ve 345. sokaklar ile 348. Sokak, Akşemsettin Caddesi, Atatürk Bulvarı, Başak, Bengü, Çamlık, Güvercin, Hanımeli, İpek, Karaçam, Manolya, Meltem, Özgürlük, Özlem, Poyraz, Şehit Yaşar Özsürücü, Yeşim ve Zerrin sokakları etkilenecek. Ayrıca Çetin Emeç ve Fuzuli caddeleri ile Bergama Çevreyolu da kesinti kapsamına alınacak.

Aynı saatlerde Fatih Mahallesi'nin 345. Sokak, Çamlık Sokak, Özgürlük Caddesi ve Zerrin Sokak çevresinde de bakım çalışması gerçekleştirilecek. İslamsaray Mahallesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım 2026 Cuma

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Aşağıcuma Mahallesi Aşağıcuma Köyü İç Yolu'nda şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapılacak.

Aynı saatlerde Tavukçukuru Mahallesi Tavukçukuru Merkez Küme Evleri'nde de elektrik kesintisi yaşanacak.

01.00 ile 04.00 saatleri arasında Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kaşıkçı Köyü İç Yolu da kesintiden etkilenecek.

21 Kasım 2026 Cumartesi

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çamavlu Mahallesi Çamavlu Küme Evleri'nde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Ahmetbeyler, Avunduruk, Çitköy, Gökçeyurt, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe ve Yukarıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışma kapsamında Avunduruk, Ahmetbeyler, Gökçeyurt, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe ve Yukarıkırıklar köy yolları ile ilgili küme evleri ve belirtilen bağlantı yolları etkilenecek.

KARŞIYAKA

19 Kasım 2026 Perşembe

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aksoy Mahallesi'nde 1743. Sokak, Donanmacı Mahallesi'nde ise 1704, 1729, 1730 ve 1737. sokaklar ile Attila İlhan Sokak ve Fazıl Bey Caddesi kesintiden etkilenecek.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacak. 1671/4, 1705, 1849/5, 1849/6, 1849/8, 1851/1 ve 1851/2. sokaklar ile Cahit Atay Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak ve Şehit Polis Komiser Yardımcısı Zübeyir Durgay Parkı iç yolu kesinti kapsamında bulunuyor.

Aynı saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nin 1671, 1671/4, 1849/6, 1853 ve 1853/2, 1853/3. sokakları ile Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak'ta da bakım çalışması yapılacak.

13.00 ile 18.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. 6436, 6498, 6500/3, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6511/1 ve 6518. sokaklar ile Ahmet Kemal Baysak Bulvarı kesintiden etkilenecek.

Aynı saatlerde Yalı Mahallesi'nin 1671, 6501, 6501/1, 6502, 6502/1, 6502/3, 6503, 6503/2, 6504, 6505, 6514, 6514/1 ve 6519. sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım 2026 Cumartesi

09.00 ile 12.00 saatleri arasında İmbatlı Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. 1595, 1777/5, 1777/6, 6071, 6071/1, 6071/2, 6074 ve 6098. sokaklar kesintiden etkilenecek.

BORNOVA

19 Kasım 2026 Perşembe

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mevlana Mahallesi'nin 1701/3, 1701/4, 1701/5, 1701/6, 1701/8 ve 1707/2. sokaklarında şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Naldöken Mahallesi'nin 1213 ve 1214. sokakları ile Atatürk ve İnönü caddelerinde aynı çalışma kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

13.00 ile 14.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi'nin 202, 203 ve 204. sokakları ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

14.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeşilova Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. 4088, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4119/1, 4150, 4154, 4156, 4158, 4160, 4160/1, 4162 ve 4172. sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi kesintiden etkilenecek.

20 Kasım 2026 Cuma

03.00 ile 03.20 saatleri arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Barbaros, Birlik, Çınar, Gazi Osman Paşa, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Tuna, Yeşilova ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışma kapsamında çok sayıda sokak ve cadde ile Sanayi ve Stadyum metro istasyonlarının çevresi de kesintiden etkilenecek.

03.00 ile 03.20 saatleri arasında Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Işıklar, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Yeşilova ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde de TEİAŞ trafo bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bu bölgelerdeki çok sayıda sokak ve cadde ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mevlana Mahallesi'nin 1712, 1712/3, 1712/4 ve 1732. sokaklarında şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapılacak.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mevlana Mahallesi'nin 1707/1, 1709, 1711, 1712, 1715 ve 1734. sokaklarında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi'nin 5225, 5233, 5234, 5301/1 ve 5327/1. sokaklarında şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapılacak.

Aynı saatlerde Barbaros Mahallesi'nin 5225, 5231 ve 5232. sokakları ile Burak Reis Caddesi'nde de elektrik kesintisi yaşanacak.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında Naldöken Mahallesi'nin 1261/1, 1261/8, 1261/9, 1261/10, 1261/11, 1261/12, 1264, 1264/1, 1268, 1268/4, 1268/5 ve 1268/6. sokaklarında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı saatlerde Naldöken Mahallesi'nin 1261/1, 1261/13, 1261/14, 1261/15 ve 1261/16. sokaklarında da bakım çalışması yapılacak.

01.00 ile 01.15 saatleri arasında Mevlana ve Yunus Emre mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Mevlana Mahallesi'nde 1765, 1765/1, 1767, 1768, 1768/1, 1769, 1770 ve 1776. sokaklar ile Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Caddesi; Yunus Emre Mahallesi'nde ise 7402/3 ve 7501 ile 7522 arasındaki belirtilen sokaklar, 7550 ile 7557 arasındaki sokaklar, Bornova ve Kemalpaşa caddeleri ile Çocuk Parkı iç yolu kesintiden etkilenecek.

21 Kasım 2026 Cumartesi

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mevlana Mahallesi'nin 1700, 1701, 1701/2, 1707/3, 1707/4 ve 1707/5. sokakları ile Park İçi Yolu'nda şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi'nin 5329 ve 5329/1. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

19.00 saatinde değil, 18.00 ile 18.15 saatleri arasında Mevlana ve Yunus Emre mahallelerinde kısa süreli şebeke bakım çalışması yapılacak. Kesinti kapsamındaki sokak ve caddeler, 20 Kasım gecesi belirtilen bölgelerle aynı olacak.

ÖDEMİŞ

19 Kasım 2026 Perşembe

08.30 ile 15.30 saatleri arasında Yeniceköy Mahallesi Yeniceköy Küme Evleri'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

10.30 ile 16.30 saatleri arasında Çamyayla ve Horzum mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Çamyayla Mahallesi'nde Çamyayla, Soğukpınar, Yeşil Dere ve Yeşil Kır küme evleri; Horzum Mahallesi'nde ise Çalı, Dumanlı, Yakup Fidan sokakları, Darıovası ve Gencer Yaylası küme evleri ile Horzum Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecek.

13.00 ile 16.00 saatleri arasında Gölcük Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması yapılacak. Demirel, İpek, Kurt, Müezzin Muharrem, Şimşek, Yamanlar ve Yaylalı sokakları ile İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk ve Şükrü Saracoğlu caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Kasım 2026 Cuma

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Birgi, Ovacık ve Tekke mahallelerinde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Birgi Mahallesi'nde Akpınar ve Birgi Deresi küme evleri, Ovacık Mahallesi'nde Akçakmak ve Ovacık küme evleri ile Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası çevresi, Tekke Mahallesi'nde ise çalışma kapsamındaki yerleşim alanları etkilenecek.

09.30 ile 15.30 saatleri arasında Hürriyet ve Yolüstü mahallelerinde şebeke bakım çalışması yapılacak. Hürriyet Mahallesi'nde Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Yolüstü Mahallesi'nde ise Kıramık, Soğuk ve Akıllı Kuyu mevkii ile Yolüstü Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

21 Kasım 2026 Cumartesi

01.00 ile 01.15 saatleri arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Ödemiş'in çok sayıda mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Akıncılar, Anafartalar, Atatürk, Alaşarlı, Balabanlı, Bengisu, Bayırlı, Bebekler, Birgi, Bozdağ, Çaylı, Cumhuriyet, Çamyayla, Çobanlar, Emmioğlu, Ertuğrul, Gölcük, Hürriyet, İnönü, Kayaköy, Kaymakçı, Mimar Sinan, Süleyman Demirel, Türkmen, Üç Eylül, Umurbey, Yeniceköy ve Zafer mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda kırsal mahalle ve yerleşim alanı etkilenecek.

01.00 ile 05.00 saatleri arasında TEİAŞ irtibat ve yeni hat çalışması nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacak. Akıncılar, Anafartalar, Artıcak, Atatürk, Bayırlı, Bengisu, Beyazıtlar, Birgi, Bozdağ, Bucak, Büyükavulcuk, Çağlayan, Cevizalan, Çobanlar, Cumhuriyet, Dolaylar, Gerçekli, Gölcük, Günlüce, Hacıhasan, Hürriyet, İnönü, Kemer, Küçükavulcuk, Kutlubeyler, Kuvvetli, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Mursallı, Ocaklı, Oğuzlar, Ovacık, Süleyman Demirel, Tekke, Türkmen, Üç Eylül, Üçkonak, Umurbey, Yeniceköy, Yolüstü ve Zafer mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Bu çalışma kapsamında mahallelerin çok sayıda sokağı, caddesi, köy yolu, yayla ve küme evleri de elektrik kesintisi kapsamına alınacak.

10.00 ile 15.30 saatleri arasında Gölcük Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çınardibi ve Doğa sokakları ile İsmet İnönü ve Mavigöl caddeleri kesintiden etkilenecek.

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Balabanlı, Emmioğlu, Ertuğrul, Gereli, Karakova, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapılacak. Balabanlı Mahallesi'nde Soğucaksu ve Tekçınar mevkii küme evleri, Emmioğlu Mahallesi'nde 2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik mevkii ve Balabanlı Yolu Caddesi, Gereli Mahallesi'nde Gereli Küme Evleri, Karakova Mahallesi'nde Balabanlı Yolu Caddesi ve Karakova Küme Evleri ile Umurbey Mahallesi'nde Sakallı Kuyu ve Oturakkuyu mevkii küme evleri ile Soğucaksu ve Tekçınar mevkii kesintiden etkilenecek.

BUCA

Buca’da 19 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Belenbaşı Mahallesi’nde 3002/1, 3002/2, 3009, 3010 ve 3013 sokakları ile Beylik Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Belenbaşı Mahallesi’nde 3001, 3002, 3002/1, 3002/2, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3015/1, 3015/2, 3015/3, 3016, 3016/1, 3017, 3017/1, 3018, 3018/1, 3018/2, 3018/3, 3018/4, 3019, 3019/1, 3020, 3020/1 ve 3023 sokakları ile Belen Caddesi, Beylik Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı çalışma kapsamında Kırklar Mahallesi de kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak şebeke bakım çalışması nedeniyle Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde 138, 159, 295, 296, 297, 297/1, 297/2, 297/3 ve 297/4 sokakları ile Forbes Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şebeke bakım çalışmasından Adatepe Mahallesi’nde Doğuş Caddesi ile Kuruçeşme Mahallesi’nde 203/20, 203/29, 203/33, 203/41, 203/45, 203/47, 203/49, 205/13, 205/2, 205/26, 205/3, 205/34, 205/36, 205/40, 205/41, 205/5 ve 205/6 sokakları, Ahmet Piriştina Bulvarı ve Doğuş Caddesi etkilenecek.

21 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 14.30 saatleri arasında yapılacak şebeke bakım çalışması nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194 ve 2205 sokakları ile Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Aydoğdu Mahallesi’nde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında 4709 Sokak’ta, Ufuk Mahallesi’nde ise 2763, 917, 917/2 ve 917/3 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

21 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi’nde 448, 469, 471, 473, 492, 492/1 ve 494 sokakları ile Aydın Hatboyu Caddesi, Hasan Şarlayan Sokak, Mehmet Akif Caddesi ve Namık Kemal Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.45 ile 10.15 saatleri arasında Güven Mahallesi’nde 393, 395 ve 402 sokaklar ile Menderes Caddesi’nde, Hürriyet Mahallesi’nde ise 457, 459 ve 463/1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım 2026 tarihinde 10.45 ile 11.15 saatleri arasında Adatepe Mahallesi’nde 2/7, 2/9, 24, 25, 29, 29/1, 3, 3/1, 30, 32, 34, 47 ve 9 sokakları ile Başarı Caddesi ve Kıbrıs Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.30 ile 12.00 saatleri arasında Adatepe Mahallesi’nde 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/18, 3/21, 3/7, 3/8 ve 3/9 sokakları ile Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

21 Kasım 2026 tarihinde 12.15 ile 12.45 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde 202/11, 202/12, 202/15, 202/17, 202/22, 202/23, 202/25, 202/26, 202/38, 202/40, 202/46 ve 202/53 sokakları ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, Yıldız Mahallesi’nde ise Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 13.00 ile 13.30 saatleri arasında Çamlıkule Mahallesi’nde 220, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 239/4, 290, 290/7, 290/8 ve 290/9 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım 2026 tarihinde 14.00 ile 14.30 saatleri arasında yapılacak şebeke bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 677/19 Sokak ve Otokent Galericiler Sitesi iç yolunda elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe’de 20 Kasım 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında Payamlı Mahallesi’nde Arıkdamı, Bayram, Çelebi, Çınar, Dalyan, Dede Mezarı, Elmabelen, Gülsüm Pınarı, Huzur, Kaya Pınarı, Kaya, Kısıklar, Kuyu, Kuzey, Okul, Tok ve Uzunca Harman sokakları ile Gazi Caddesi, Küçükkaya Caddesi ve Vali Kazımdirik Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak. Seyran bölgesi de kesintiden etkilenecek.

KARABAĞLAR

Karabağlar’da 20 Kasım 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacak. Çalışma nedeniyle Kavacık Mahallesi’nde 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023 ve 10024 sokakları ile Gazi Caddesi ve Konak Kavacık Asfaltı Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.