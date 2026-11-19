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Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6, gece yarısı erişime açıldı. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 13 yıllık bekleyişin ardından oyunseverlerle buluştu.
Çorum'da oyunun çıkış saatini heyecanla bekleyen gençler, gece yarısı kafede toplandı. Oyun tutkunu gençler, saat 00.00'ı gösterdiğinde ekran başındaki yerlerini aldı. Oyunun grafiklerini ve gerçekçiliğini inceleyip, ilk deneyimlerinden memnun kaldıklarını söyledi.
GTA 6'yı oynamak için dükkanını saat 18.00'de kapattığını belirten Berzahan Uz, "Bugün GTA 6 için dükkanı saat 6'da kapatıp gece 12'de açılmasını bekledik. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Dijital dünyayı bir ekranın içerisine sığdırmaları çok başarılı. GTA 6 gerçekten muhteşem bir oyun. Çok beğendik. Gerçekçiliği, hareketleri, tam bir dünya gerçekten. Haftalardır bu heyecanı yaşarken saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibi bekledik. Herkesi bu dijital dünyaya bekliyoruz" dedi.
Oyunu aylar öncesinden satın aldıklarını anlatan Kadir Söylemez ise "Herkes gibi ben de yıllardır bu oyunu bekliyordum. GTA 5 çıkalı 13 yıl oldu. Aylar öncesinden oyunu satın aldık ve bugünün gelmesini bekledik. Şu an arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyoruz. Gündüz de yayınları izledik. Çok güzel, gerçekten emek verilmiş. Şimdilik gördüklerimiz bile çok keyifliydi. Bundan sonra göreceklerimizin daha da heyecanlı olacağına eminim" diye konuştu.
Hatay'da da GTA 6 heyecanı yaşandı. Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde bulunan oyun salonuna akşam saatlerinde gelen gençler, Türkiye saatiyle 00.00’da oyunun erişime açılmasıyla oyunun başına geçti.
Genç oyuncular, GTA 6’nın grafiklerini ve oyun deneyimini beğendiklerini belirtirken, Türkçe dil desteğinin bulunmamasını ise eksiklik olarak değerlendirdi.
GTA 6'yı oynamak için 4 saattir beklediklerini ifade eden genç oyuncu Rasim Utkan, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyunun çıkmasının ardından buraya gelerek denemek istedik. Şu ana kadar grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorunu var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerinden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bunun dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim. GTA 5 oynamaya 8 yaşındayken başladım. Seriyi uzun zamandır takip ediyorum. Yeni oyunu deneyimlemek benim için güzeldi" dedi.
GTA 6'yı oynamak için uzun süre beklediklerine değdiğini söyleyen genç oyuncu Furkan Utkan, "Arkadaşlarımla birlikte bilgisayarda oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkacağını duyduğumda internet kafeye geldim ve oynamaya başladım. Beklediğime değdi. Oyun biraz fazla gecikti ancak önemli değil. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sadece Türkçe dil desteği olsaydı daha iyi olurdu. GTA 5'i 2019 yılında oynamaya başladım. O zamandan beri GTA 6'nın çıkmasını bekliyordum. Bugün saat 21.00'den itibaren buradayız. Saat 01.00 oldu, hâlâ oyunu oynamak ve deneyimlemek için bekliyoruz. Uzun bir bekleyiş oldu ama sonunda oyuna kavuştuğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.