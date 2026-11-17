Bilgisayar oyunları arasında en büyük bütçeli ve milyonların merak ettiği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için tüm dünyada geri sayım başladı. On yılı aşkın bir süredir beklenen oyunun tutkunları, Florida'dan ilham alınarak kurgulanan Leonida eyaletinde ve efsanevi Vice City'de geçecek olan yeni hikayeye tanıklık etmek için saat saymaya başladı. Jason ve Lucia karakterlerinin merkeze alındığı bu muhteşem açık dünya deneyimi için on milyonun üstünde ön sipariş alındı ve oyun PlayStation Store'da tarihin en çok ön sipariş edilen oyunu unvanını kazanarak rekor kırdı. Türkiye'deki GTA tutkunları oyunun saat kaçta çıkacağını merak ediyor. Peki GTA 6 saat kaçta çıkacak? Türkiye'de ne zaman oynanabilecek?

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Rocstar Games'in oyun severlerle buluşturduğu GTA 6, şirket tarafından belirlenen "yerel saatle gece yarısı" kuralı doğrultusunda her ülkenin kendi saat diliminde perşembe gününe girildiği anda aktif olacak. Türkiye'deki PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için GTA 6, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.00'da erişime açılacak.

Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi Dünya'nın daha doğusunda yer alan ülkeler içinde bulundukları saat dilimleri nedeniyle oyuna ilk erişim sağlayan ülkeler arasında yer alacak. Türkiye'deki oyuncular ise ABD ve Kanada gibi Amerika kıtasında yer alan oyunculardan daha önce oyuna erişme imkanı bulacak.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARA ÇIKACAK? PC, PS4 VE DAHA ESKİ SÜRÜMLERDE OYNANABİLECEK Mİ?

Oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği GTA 6, ilk etapta yalnızca en güncel donanımlı konsollarda boy gösterecek. Oyun ilk etapta PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında yerel olarak oynanabilecek. PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollar için GTA 6'nın donanımsal bir sürümü yayınlanmayacak.

PC oyuncularının bekleyişi ise bir süre daha sürecek. Rockstar Games, 19 Kasım'da oyunun PC sürümünü yayınlamayacak. Sektör kaynaklarından sızdırılan iddialar doğrultusunda oyunun PC sürümünün çıkışı için 2027 yılının ilk çeyreği işaret ediliyor. Oyunun PC sürümünün ocak-mart ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GTA 6 ÖN YÜKLEME DOSYA BOYUTU KAÇ GB?

Oyunun erişime açılacağı gün indirme işlemleriyle vakit kaybetmek istemeyen oyuncular için ön yükleme (pre-load) imkanı sunuldu. Hem PS5 hem de Xbox Series X|S platformları için ön yükleme süreci 10 Kasım 2026 tarihinde global olarak başlatıldı. Ön yükleme yapan kullanıcılar, oyunun yeni nesil konsollarda 212 GB kadar boş alan ihtiyacı duyduğunu belirtiyor. Oyunu ön siparişle alan oyuncuların, 19 Kasım gelmeden önce bu büyük boyutlu indirme işlemini tamamlamaları tavsiye ediliyor.