İSA KARAKAŞ'TAN YÜZDE 30 ZAM VE 36.498,15 TL HESABI

Mevcut 33 bin TL seviyesindeki brüt asgari ücret üzerinden yüzde 30'luk artış formülünü hesaplayan Karakaş, gelir ve damga vergisi istisnasının devam edeceğini belirterek net rakamı açıkladı:

"Aralık ayına geldiğimiz zaman bütün yaptığımız analizlere göre asgari ücretin bugün itibarıyla baktığımız zaman brüt 33.000 TL. Bunun 42.939 TL olacağını söyleyebiliriz; brüt, brütten bahsediyorum. Yine hükümet gelir vergisi ve damga vergisi almayacak. Sadece SGK, işsizlik sigortası primini de düşürdüğümüz zaman asgari ücretin 36.498,15 TL yani yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz."

Bu hesaplamaya göre brüt ücretin 42 bin 900 TL bandını aşmasıyla birlikte, yasal kesintilerin ardından çalışanın eline geçecek net asgari ücret 36.498,15 TL seviyesine ulaşıyor.