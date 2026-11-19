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İstanbul
2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için geri sayım sürerken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde rakamlar netleşmeye başladı.
Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni maaş zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Mevcut brüt ücret üzerinden yapılan yüzde 30'luk zam analizi ve kulislerde konuşulan üç farklı senaryo, yeni yılda çalışanların cebine girecek net tutarı ortaya koydu.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için geri sayım sürerken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde rakamlar netleşmeye başladı. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni maaş zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Mevcut brüt ücret üzerinden yapılan yüzde 30'luk zam analizi ve kulislerde konuşulan üç farklı senaryo, yeni yılda çalışanların cebine girecek net tutarı ortaya koydu.
2027 yılı asgari ücret görüşmelerinde enflasyon verilerinin önemli bir gösterge olduğunu ancak artışın doğrudan enflasyona endekslenmediğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, masadaki dengeleri şu sözlerle özetledi:
"2027'de asgari ücretle ilgili biliyorsunuz asgari ücret doğrudan doğruya enflasyona bağlı değil. Ancak enflasyon verisi önemli bir gösterge. Ekonomik ve sosyal geçim endeksi, ücretlerin durumu, tüm bunlar baz alınıyor. Şimdi hükümetin en önemli endişesi istihdamı korumak ve işsizliğin artmasını önlemek. Böyle bir saik var. İşverenlerin de sızlanmaları var biliyorsunuz ihracat boyutuyla ilgili. İşçi kesimi de haklı olarak 'Açlık sınırının altında olmaz' diyor."
Mevcut 33 bin TL seviyesindeki brüt asgari ücret üzerinden yüzde 30'luk artış formülünü hesaplayan Karakaş, gelir ve damga vergisi istisnasının devam edeceğini belirterek net rakamı açıkladı:
"Aralık ayına geldiğimiz zaman bütün yaptığımız analizlere göre asgari ücretin bugün itibarıyla baktığımız zaman brüt 33.000 TL. Bunun 42.939 TL olacağını söyleyebiliriz; brüt, brütten bahsediyorum. Yine hükümet gelir vergisi ve damga vergisi almayacak. Sadece SGK, işsizlik sigortası primini de düşürdüğümüz zaman asgari ücretin 36.498,15 TL yani yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz."
Bu hesaplamaya göre brüt ücretin 42 bin 900 TL bandını aşmasıyla birlikte, yasal kesintilerin ardından çalışanın eline geçecek net asgari ücret 36.498,15 TL seviyesine ulaşıyor.
Öte yandan ekonomi kulislerinde, mevcut 28 bin 75 TL olan net asgari ücret üzerinden üç farklı zam ihtimali üzerinde duruluyor:
Üç farklı senaryoda da 36 bin TL sınırının aşılması öngörülürken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun aralık ayının başında ilk toplantısını yapması ve en az dört oturumun ardından 20-25 Aralık tarihleri arasında nihai kararı açıklaması bekleniyor. Belirlenecek yeni rakam 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.