İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 18 sanık hakim karşısına çıktı.​​​​​​​

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HABERİN ÖZETİ İzmir'deki kooperatif davasında Tunç Soyer hakkında tahliye kararı İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki "zimmet" iddiasıyla açılan davada, aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 5'i tutuklu 18 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme; Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Y.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Şenol Aslanoğlu ve B.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın başka bir dosyada tutuklu yargılandıkları için serbest bırakılmayacağı öğrenildi. Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık E.F'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmedilerek duruşma ertelendi. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 1'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

TUNÇ SOYER BERAATİNİ TALEP ETTİ

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada söz verilen tutuklu sanık Soyer, ilk iddianamede kişisel menfaat elde etmediğinin tespit edildiğini ve MASAK raporunda da usulsüz hiçbir para hareketinin olmadığının belgelendiğini belirterek, beraatını talep etti.

Tutuklu sanık Şenol Aslanoğlu da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, beraatını istedi.

Tutuklu Heval Savaş Kaya ise iddianamenin delilsiz ve dayanaksız olduğunu savunarak, beraatını talep etti.

TUNÇ SOYER HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARINA HÜKMEDİLDİ

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını, tutuklu sanıklar Soyer ve Kaya hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasını, Aslanoğlu ve diğer iki tutuklu sanık için ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıklar Soyer, Kaya ve Y.K'nin adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına, Aslanoğlu ve B.B. için de tutukluluk hallerinin devamına, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık E.F'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın başka bir dosyada tutuklu yargılandıkları için serbest bırakılmayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Aralık 2025'te, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, bir süre sonra 2 kişi, hakimlik sorgularının ardından da diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında 1'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu bulunan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında "zimmet" suçundan 12 yıla kadar, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında "zimmete yardım etme" suçundan 6 yıla kadar, diğer tutuksuz 16 şüpheli hakkında da "denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak", "1163 sayılı Kanuna aykırılık", "zimmet" ve "zimmete yardım etme" suçlarından 1'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.



