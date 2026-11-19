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İstanbul
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından ons fiyatı 45 dolar bandına gerileyen ve yatırımcısını bekleten gümüş için ABD'li finans devi Bank of America'dan (BofA) dikkat çeken bir analiz geldi.
Banka, gümüş piyasasında 2027 yılında dengelerin tamamen değişeceğini belirterek ons fiyatı için 75 dolar seviyesine işaret etti.
İşte detaylar tüm rakamlar...
Bank of America'nın yayımladığı emtia tahmin raporunda, ons gümüşün 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüldü.
2026 yılının son çeyreği için ortalama 55 dolar beklentisini paylaşan banka, 2027 yılının tamamı içinse ortalama fiyat tahminini 70 dolar olarak korudu. Analistler, küresel ekonomik baskıların hafiflemesiyle birlikte gümüşün yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayacağını değerlendiriyor.
BofA analizine göre gümüş fiyatlarını yukarı çekecek en kritik etken, küresel arz ve talep dengesindeki sert dönüşüm olacak:
Raporda endüstriyel talebin yeni motoru olarak yapay zeka yatırımları ve veri merkezleri öne çıkarıldı. Soğutma sistemleri, enerji yönetimi ve elektrik altyapısında yoğun olarak kullanılan gümüşe olan veri merkezi talebinin, 2026'daki 270 ton seviyesinden 2030 yılında 600 tonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Öte yandan güneş enerjisi sektöründe Çin kaynaklı yavaşlamaya rağmen, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikası, doların küresel seyri ve ETF fon hareketlerinin gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği vurgulandı.
(Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır; küresel yatırım bankalarının emtia analiz raporlarından derlenmiştir.)