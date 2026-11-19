Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından ons fiyatı 45 dolar bandına gerileyen ve yatırımcısını bekleten gümüş için ABD'li finans devi Bank of America'dan (BofA) dikkat çeken bir analiz geldi.

Banka, gümüş piyasasında 2027 yılında dengelerin tamamen değişeceğini belirterek ons fiyatı için 75 dolar seviyesine işaret etti.



İşte detaylar tüm rakamlar...