İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 11 Kasım'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki kadın doğum asistanı Pelin Pınar, erkek arkadaşı Nebi Ö. ile birlikte yaşadığı dairenin 8’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pelin Pınar ve erkek arkadaşı Nebi Ö.’nün olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri ve yaklaşan nişanları için alışveriş yaptıkları öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldığı anların da yer aldığı belirtildi. Nebi Ö.’nün daha önce verdiği ifadede, Pelin Pınar ile 21 Kasım’da nişanlanmayı planladıklarını söylediği öğrenildi.

Çiftin ölümden önce birlikte alışveriş yaptığı ve birbirlerine sarıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin, Pelin Pınar’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.