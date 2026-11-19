4 çocuk annesi, 30 yaşındaki Mekiye Akyel 16 Ekim 2024 tarihinde eşinden boşandı. Boşandığının hemen ertesi gün ise ortadan kayboldu. Ailesinin güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda genç kadının telefonunun son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdiği ortaya çıktı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ Mekiye Akyel dosyasında kan donduran ihbar mektubu! Kuyuda 20 gün aç susuz bırakıp kafasını kestiler Boşandıktan bir gün sonra kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in cinayet şüphesiyle davası sürerken, ablasına ulaştırılan bir mektupta kadının kuyuda aç bırakıldığı ve öldürüldüğüne dair iddialar yer aldı. Mekiye Akyel, 16 Ekim 2024'te eşinden boşandıktan bir gün sonra ortadan kayboldu ve telefonunun son olarak eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç Şubat 2026'da tutuklandı; toplam 5 kişi hakkında 'töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürerken abla Halime Pilgir'e iletilmek üzere tanınmayan bir kişi tarafından bir mektup verildi. Mektupta, Akyel'in bir kuyuda 20 gün aç ve susuz bırakıldığı, ardından darbedilip silahla öldürüldüğü, başı kesilerek cesedinin tekrar kuyuya atıldığı iddia edildi. Mektupta ayrıca kesilen başın çimentoya konulup bir dere yatağındaki derin bir çukura gömüldüğü öne sürülürken, aile bu mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE 5 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında, "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

TANINMAYAN KİŞİDEN ABLAYA MEKTUP

Yargılama süreci devam ederken, abla Halime Pilgir'in akrabasına, yolda karşılaştığı ve tanımadığı bir kişi tarafından bir mektup verildi ve ablaya ulaştırılması istendi. Söz konusu kişi, zarfın Pilgir'e ulaştırılmasını istedi. Mektupta, Mekiye Akyel'in başına gelenlere ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

KUYUDA AÇ VE SUSUZ 20 GÜN

Mektupta, Mekiye'nin görümcesinin köyünde tarlaların arasındaki kuyunun içerisinde 20 gün boyunca aç, susuz bırakıldığı ve ölüme terkedildiği öne sürüldü. Kuyudan çıkarıldıktan sonra ise bölgedeki atıl bir eve götürüldüğü, önce darbedildiği ardından da silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Genç kadının kafasının kesildiği, olay yerinden götürüldüğü ve geriye kalan cesedinin yeniden kuyuya atıldığı iddia edildi.

Mektupta, söz konusu kuyuda iki kişinin cesedinin bulunduğu, bu cesetlerden birinin de Mekiye Akyel'e ait olduğu belirtildi.

KAFASINI ÇİMENTOYA KOYUP ÇUKURA GÖMDÜLER

Ayrıca, Mekiye Akyel'in kafasının çimentonun içerisine konulduğu ve bir dere yatağında bulunan derin bir çukurun içine gömüldüğü öne sürülerek, "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler." ifadelerine yer verildi.

AİLE MEKTUBU MAHKEMEYE SUNULACAK

2 yıldır kendisinden haber alınamayan Mekiye Akyel'in akıbeti hâlâ gizemini korurken, aile mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.