Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
4 çocuk annesi, 30 yaşındaki Mekiye Akyel 16 Ekim 2024 tarihinde eşinden boşandı. Boşandığının hemen ertesi gün ise ortadan kayboldu. Ailesinin güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda genç kadının telefonunun son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdiği ortaya çıktı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında, "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Yargılama süreci devam ederken, abla Halime Pilgir'in akrabasına, yolda karşılaştığı ve tanımadığı bir kişi tarafından bir mektup verildi ve ablaya ulaştırılması istendi. Söz konusu kişi, zarfın Pilgir'e ulaştırılmasını istedi. Mektupta, Mekiye Akyel'in başına gelenlere ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Mektupta, Mekiye'nin görümcesinin köyünde tarlaların arasındaki kuyunun içerisinde 20 gün boyunca aç, susuz bırakıldığı ve ölüme terkedildiği öne sürüldü. Kuyudan çıkarıldıktan sonra ise bölgedeki atıl bir eve götürüldüğü, önce darbedildiği ardından da silahla öldürüldüğü iddia edildi.
Genç kadının kafasının kesildiği, olay yerinden götürüldüğü ve geriye kalan cesedinin yeniden kuyuya atıldığı iddia edildi.
Mektupta, söz konusu kuyuda iki kişinin cesedinin bulunduğu, bu cesetlerden birinin de Mekiye Akyel'e ait olduğu belirtildi.
Ayrıca, Mekiye Akyel'in kafasının çimentonun içerisine konulduğu ve bir dere yatağında bulunan derin bir çukurun içine gömüldüğü öne sürülerek, "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler." ifadelerine yer verildi.
2 yıldır kendisinden haber alınamayan Mekiye Akyel'in akıbeti hâlâ gizemini korurken, aile mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.