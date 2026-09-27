Kocaeli'de genç bir kadın, sokak ortasında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi Kocaeli'de 37 yaşındaki Fatma Çiğil, sokak ortasında eski eşi İ.Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Fatma Çiğil, kendisini sokakta kovalayan eski eşi İ.Ç.'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

SOKAKTA KOVALAYIP KURŞUN YAĞDIRDI

Korkunç cinayet olayı Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.