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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 03:53

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 37 yaşındaki Fatma Çiğil, sokak ortasında eski eşi İ.Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisler, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 03:53

'de genç bir kadın, sokak ortasında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de 37 yaşındaki Fatma Çiğil, sokak ortasında eski eşi İ.Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi.
Fatma Çiğil, kendisini sokakta kovalayan eski eşi İ.Ç.'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan katil zanlısı İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

SOKAKTA KOVALAYIP KURŞUN YAĞDIRDI

Korkunç cinayet olayı ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#körfez
#Yavuz Sultan Selim Mahallesi
#İ.ç.
#Fatma Çiğil
#3. Sayfa
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