Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından sokakta katledildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'de genç bir kadın, sokak ortasında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Korkunç cinayet olayı Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.