Eskişehir’de yaşayan 34 yaşındaki Cansu Özdemir, 28 Kasım 2025 tarihinde 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından yapılan ilk kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu görünmeyen bebek anne yanı takibine alındı. Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, servise gelen görevliler, kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirterek bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesine aldı. Yoğun bakıma yatırıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşarak kalbi duran bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sağlıklı doğan bebek yoğun bakıma alındıktan 1,5 saat sonra öldü! Anneden tüyler ürperten "Aynı hemşire" iddiası Eskişehir'de sağlıklı doğan bir bebeğin, doğumdan yaklaşık 50 saat sonra CRP yüksekliği gerekçesiyle alındığı yoğun bakımda 1,5 saat içinde hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan süreçte sağlık çalışanları hakkında soruşturma izni verilmedi. Cansu Özdemir'in 28 Kasım 2025'te dünyaya getirdiği bebek, doğumdan 50 saat sonra CRP yüksekliği ve kilo kaybı gerekçesiyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındıktan yaklaşık 1,5 saat sonra hayatını kaybetti. Anne Cansu Özdemir, ölüm raporuna kendilerine sorulmadan 'aile otopsi istemiyor' yazıldığını ve sorumlu hemşirenin daha önce 17 günlük bir bebeğin kuvözden düşerek engelli kalmasına neden olan kişi olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, bebeğin ölümü ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir illiyet bağı kurulamadığı ve sağlık çalışanlarında kusur bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verdi. Ailenin avukatı, Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu.

“SAPA SAĞLAMDI, YOĞUN BAKIMA ALDILAR, 1,5 SAAT İÇİNDE ÖLÜSÜNÜ VERDİLER”

Bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve hiçbir sorununun bulunmadığını belirten anne Cansu Özdemir, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"28 Kasım 2025'te gece 00.35'te bebeğim doğdu. 50 saat benim yanımdaydı. Sapa sağlamdı, beni emiyordu, gayet sağlıklıydı. Zaten doğumunda canlı olarak 9-10 Apgar skoru aldı. Doktorlarım tertemiz doğum olduğunu söyledi. Daha sonra 'enfeksiyon var' diyerek yoğun bakıma aldılar, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler. Yoğun bakıma çağırdıklarında eşimle içeri girdik, bebek cihazlara bağlanmıştı. Biraz bekledikten sonra bana imza attırdılar. Ne imzaladığımı bilmiyorum. Epikriz raporunda da 'yatış dışı ölüm' yazıyor ve ölüm raporunda bize hiç sorulmadığı halde 'aile otopsi istemiyor' ibaresi yer alıyor."

“AYNI HEMŞİRE 17 GÜNLÜK BEBEĞİ KUVÖZDEN DÜŞÜRÜP ENGELLİ KALMASINA NEDEN OLMUŞ”

Sorumlu ebe hemşirenin daha önce aynı hastanede yaşanan başka bir ihmal iddiasının da öznesi olduğunu öne süren anne Özdemir, "Doktor 75 mililitre beslenme demiş, hemşire sisteme 50 cc yazmış ama ifadesinde 'telaşla yazdım, 40 cc kullandım' diyor. Neyin telaşıydı bu? Daha önce aynı Yenidoğan bölümünde 17 günlük Süleyman bebeğin kuvözden düşerek engelli kalmasına neden olan hemşire ile bu olaydaki hemşire aynı kişi. Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edeceğiz. Bu kararın sağlık çalışanlarını koruduğunu düşünüyoruz. Adalet bekliyorum, bebeğimin sorumlularının bulunmasını istiyorum" dedi.

EBE VE HEMŞİRELER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Ailenin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından ön inceleme başlatıldı. Kurul tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan raporda; bebeğin doğum sonrası anne yanında 1,5 gün sorunsuz izlendiği ancak CRP yüksekliği ve tartı kaybı nedeniyle yatışının tıbben uygun olduğu kaydedildi. Raporun sonuç kısmında ise, mevcut kayıtlarla bebeğin ölümüne neden olan kardiyopulmoner arrest ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir sebepli ilişkisi kurulamadığı belirtilerek, ön inceleme yapılan doktor, ebe ve hemşireler hakkında kusur bulunmadığı kanaatiyle soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Bunun üzerine mağdur avukatının Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi. Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.