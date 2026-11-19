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Eskişehir’de yaşayan 34 yaşındaki Cansu Özdemir, 28 Kasım 2025 tarihinde 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından yapılan ilk kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu görünmeyen bebek anne yanı takibine alındı. Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, servise gelen görevliler, kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirterek bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesine aldı. Yoğun bakıma yatırıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşarak kalbi duran bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve hiçbir sorununun bulunmadığını belirten anne Cansu Özdemir, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"28 Kasım 2025'te gece 00.35'te bebeğim doğdu. 50 saat benim yanımdaydı. Sapa sağlamdı, beni emiyordu, gayet sağlıklıydı. Zaten doğumunda canlı olarak 9-10 Apgar skoru aldı. Doktorlarım tertemiz doğum olduğunu söyledi. Daha sonra 'enfeksiyon var' diyerek yoğun bakıma aldılar, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler. Yoğun bakıma çağırdıklarında eşimle içeri girdik, bebek cihazlara bağlanmıştı. Biraz bekledikten sonra bana imza attırdılar. Ne imzaladığımı bilmiyorum. Epikriz raporunda da 'yatış dışı ölüm' yazıyor ve ölüm raporunda bize hiç sorulmadığı halde 'aile otopsi istemiyor' ibaresi yer alıyor."
Sorumlu ebe hemşirenin daha önce aynı hastanede yaşanan başka bir ihmal iddiasının da öznesi olduğunu öne süren anne Özdemir, "Doktor 75 mililitre beslenme demiş, hemşire sisteme 50 cc yazmış ama ifadesinde 'telaşla yazdım, 40 cc kullandım' diyor. Neyin telaşıydı bu? Daha önce aynı Yenidoğan bölümünde 17 günlük Süleyman bebeğin kuvözden düşerek engelli kalmasına neden olan hemşire ile bu olaydaki hemşire aynı kişi. Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edeceğiz. Bu kararın sağlık çalışanlarını koruduğunu düşünüyoruz. Adalet bekliyorum, bebeğimin sorumlularının bulunmasını istiyorum" dedi.
Ailenin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından ön inceleme başlatıldı. Kurul tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan raporda; bebeğin doğum sonrası anne yanında 1,5 gün sorunsuz izlendiği ancak CRP yüksekliği ve tartı kaybı nedeniyle yatışının tıbben uygun olduğu kaydedildi. Raporun sonuç kısmında ise, mevcut kayıtlarla bebeğin ölümüne neden olan kardiyopulmoner arrest ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir sebepli ilişkisi kurulamadığı belirtilerek, ön inceleme yapılan doktor, ebe ve hemşireler hakkında kusur bulunmadığı kanaatiyle soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Bunun üzerine mağdur avukatının Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi. Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.